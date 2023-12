Otse kell 15: loeng kehapuhtusest Eestis ja läänemaailmas läbi aegade

Oma ettekandes avab Pärdi ühiskondlikku suhtumist kehapuhtusesse Lääne kultuuriruumis keskajast tänapäevani.

Euroopas on Pärdi sõnul suhtumise inimese kehasse kõige üldisemalt määranud kristlik arusaam liha ja vaimu vastandlikkusest, mis argielus tähendab ihu ja hinge vastandamist. Keha on inimesele paratamatu, ent liigne tähelepanu sellele tähendas pattu. Lääne kultuuriruumis püüab inimene sotsiaalse olendina muuta oma keha vastavaks ühiskondlikele ootustele.

Uusaja puhtuserevolutsioonis on suur mõju olnud Ameerika Ühendriikidel, aga lõplikult võitis hügieenirevolutsioon läänemaailmas 1950. aastail, mil vannitoad ja dušid olid muutunud üldlevinuks.

ERM-i teadusseminar on seotud näitusega "Õige keha, vale keha?", mis heidab valgust keha kultuurilistele tähendustele Eestis. Need on olnud päevakorral minevikus, kuid tekitavad arutelusid ja vaidlusi ka tänapäeval.