Kaks kosmoseturisti valmistuvad tegema tiiru ümber Kuu

Kas teile ka tundub mõnikord, et mõni inimene näeb välja täpselt niisugune, nagu võikski tema nime järgi arvata? Juba näost on näha, et ta kohe ongi Anu või Epp või Tiina või Priit või Mart või Jaan? Nüüd on iisraeli teadlased avastanud, et see mitte ainult et tundub nii, vaid mingil määral ongi.