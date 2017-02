Kardioloog: Eesti inimesed on tervemad kui 99 aastat tagasi

Eesti inimesed on tänapäeval tervemad kui olid vabariigi algusaastail, ütles kardioloog Jaan Eha vabariigi aastapäeval ETV-le antud intervjuus.

"Kui võtta päris vanast ajast, Eesti vabariigi algusest, siis arvan, et Eesti inimeste tervis on muutunud isegi rohkem kui Eesti ühiskond. Oleme tükkmaad tervemaks saanud, põeme hoopis teistsuguseid haigusi, aga lõppkokkuvõttes, ma arvan, et oleme tervemad kui 99 aastat tagasi," arutles ta.

"Alati teeb tervemaks üks lihtne asi - kui ühiskonnas on kõik korras, inimeste elud on korras, normaalselt liigutakse, normaalselt süüakse, mõistlikult ennast üleval peetakse, siis on ka tervis parem. Ja kui rõõmus meel sinna juuurde käib, siis on eriti hea," lisas ta.

Samas on praegusel ajal liigutamine tema sõnul väga kahepalgeline. "On inimesi, kes meeletult rabelevad, lausa üle mõistuse, üritavad saada mingeid tipptulemusi, läbida triatlone, maratone jne. Ja on selliseid, kes ei tõsta jalga jala ette, et vähegi ennast koormata. Väga suur polariseerumine on siin," selgitas Eha.