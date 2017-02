President andis üle noore teadlase preemiad

Presidendi noore teadlase preemia pälvis sel aastal geenitehnoloog Tõnu Esko, eripreemia teadusliku mõtteviisi populariseerimise eest Heli Lukner ja noore IT-teadlase eripreemia Maksim Jenihhin.

Kaljulaid tõstis esile laureaatide valmidust tutvustada lisaks oma igapäevasele teadustööle teadust ka laiemale avalikkusele. "Tänapäeval, kui arvestatav osa inimestest on harjunud iga aasta alguses aastahoroskoopi ootama, on väga tähtis võidelda lapiku maailma teooriate vastu," märkis president, lisades, et maailm kasvatab inimesi, kes ei tee vahet teadusel ja pseudoteadusel.

Noore teadlase preemia laureaat Tõnu Esko on Tartu ülikooli Eesti geenivaramu vanemteadur teadusdirektori ülesannetes. Tõnu Esko kuulub juba praegu molekulaarbioloogia ja geneetika teadlaste maailma tippu ning on valitud Thomson Reutersi 2016. aasta maailma mõjukaimate teadlaste hulka. Tõnu Esko on muu hulgas uurinud eestlaste geneetilisi iseärasusi ja selgitanud, millised rahvused Euroopas on eestlastele geneetiliselt kõige sarnasemad

Teist korda välja antud IT-teadlase eripreemia pälvinud Maksim Jenihhin on Tallinna Tehnikaülikooli Arvutisüsteemide instituudi vanemteadur, kes uurib nanoelektroonikasüsteemide töökindlust ja usaldusväärsust. Ta on keskendunud nanoelektroonika vananemise tuvastamisele elektronskeemides.

Noore teadlase eripreemia teadusliku mõtteviisi populariseerimise eest pälvis füüsikalise optika vanemteadur Heli Lukner. Vanemteadur on üks Teadusbussi algatajatest ning aastatel 2005 ja 2006 esineja ja projektijuht ERRi hommikuprogrammi füüsikaminutites. Alates aastast 2015 veab ta ettevõtlikele tudengitele suunatud fotoonikaklubi ning 6. hooaega on Lukner haridussaate Rakett 69 kohtunik ja teadusmeeskonna liige.

Noore teadlase preemiaid rahastab Väino Kaldoja. Eelmisel aastal asutatud noore IT-teadlase eripreemiat rahastab Skype Eesti.