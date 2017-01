ERR Novaator tuleb teadusuudistega teleekraanile

Saatejuhid Greete Palmiste ja Marju Himma. (Foto: Elena Vareiko/ERR)

1. veebruaril on esimest korda eetris ERRi teadusportaali Novaator uudised. "Novaator" on Eestis esimene teleuudiste formaadis teadussaade.

"Tõepõhjata ühiskonnas on ajakirjanduses üha olulisem roll fakti- ja tõenduspõhisel sisul. Eesti teadlased otsivad iga päev vastuseid meie igapäevaelu puudutavatele uurimisküsimustele ja mis oleks veel täpsem ning faktipõhisem kui teadusuudis?" selgitas "Novaatori" toimetaja ja saatejuht Marju Himma.

Saate lood valmivad ERRi teadusportaali Novaator toimetajate käe all. Lisaks Marju Himmale näeb saatejuhi rollis ka Greete Palmistet.

"Esmaeetriks valmistumine on olnud puhas nauding. On viimane aeg, et sõna "teadus" küljest kaoks valges kitlis einsteinilik vuntsidega mees, kes arvutab kosmilistes kõrgustes. Meil on robotkalade, kunstnaha- ja lihaste ning geenivaramu ajastu, mistõttu julgen lubada, et uudised saavad olema harivad, praktilised ja muigamapanevadki," ütles Palmiste.

Ettepaneku teha "Novaatori" teadusuudiseid pakkus välja ERRi uudistejuht Urmet Kook. "Novaator on teadusportaalina end juba hästi sisse töötanud ning nüüd on tagumine aeg tuua teadusteemad ka suurele ekraanile. Me ei alusta küll väga pika saatega, kuid loodetavasti aitab see veidigi täita seda suurt tühimikku, mis täna Eesti teadusmaailmas toimuva kajastamisel vastu vaatab. Kui vaatajad saate omaks võtavad, saab sellest tulevikus saadet veelgi pikemaks ja sisukamaks teha," rääkis Kook.

Teadusuudised hakkavad eetris olema kolmapäeviti pärast "Pealtnägijat" kell 20.45. Igas saates on kaks lugu Eesti teadlaste värskematest saavutustest ja ülevaade maailmas tähelepanu pälvinud teadusuudistest.

Iga saate lõpetab rubriik "Vaataja küsib", kus teadlased annavad televaatajate küsimustele igapäevaelus ette tulevate nähtuste kohta teadusliku seletuse. Näiteks miks tunduvad kontoritöötajatele ruumid alati külmad või miks tuleb ühe keedumuna koor lihtsamini lahti kui teise oma. Vaatajad saavad teadlastele mõeldud küsimuse teele panna aadressil teadus@err.ee.

"Novaator" on põnevate teadusuudistega ETV ekraanil kolmapäeviti kell 20.45.