TTÜ teaduskondade juhid loodavad õppekavadest laiapõhjalisust

Selle aasta algusest toimub õppetöö Tallinna Tehnikaülikoolis varasema kaheksa teaduskonna asemel neljas teaduskonnas, kolmapäeval ametisse astunud uued teaduskondade juhid loodavad, et läbiviidud struktuurireform aitab Tehnikaülikoolil luua paremat sidet ühiskonnaga ja muuta õppekavu laiapõhjalisemaks.

Tallinna Tehnikaülikooli varasema kaheksa teaduskonna asemel on nüüd neli: inseneri-, infotehnoloogia- , loodus- ning majandusteaduskond. Lisaks veel Eesti Mereakadeemia.

Nelja teaduskonna alla on koondunud ka 12 asutust ning enam kui 60 instituuti. Värskelt ametisse nimetatud teaduskondade juhid leiavad, et reformiga peaks ülikool kiiremini reageerima ühiskonnas toimuvatele muutustele ning siiani lahus olnud üksused peaksid hakkama rohkem koostööd tegema.

IT teaduskonna dekaan Gert Jervan ütles, et juurde tuleb interdistsiplinaarsust. "IT on valdkond, mis on kõikjal. Ja me tahame jõuda sinnani, et IT baasilt suudaksime Eesti majandust arenedada, Eesti ühiskonda arendada. Olla võrdväärne partner tegelikult ka riigile."

Teaduskondade koondumise kõrval viis ülikool läbi ka õppekavade reformi, mille tulemusel jäi õppekavu vähemaks ja muutus ka nende sisu.

TTÜ inseneriteaduskonna dekaan Arvo Oorn märkis, et õppekavad vähenesid ühe kolmandiku võrra. "Kuid ka need 2/3 õppekavadest on muutunud laiapõhjalisemaks. Neil on olemas selline baaskursus ja peaerialad, mis annavad uue väljundi inimestele, kes lõpetavad bakalaureusekava. Et neil oleks laiapõhjalisem võimalus minna magistrisse õppima erinevaid asju."

Majandusteaduskonna dekaan Enn Listra ütles, et õppekavade teaduskondade reformi puhul näeb ta kasu näiteks selles, et ülikooli eri üksuste vaheline koostöö aitaks edaspidi tõsta Eesti majanduse tootlikkust.

"Ülikool on tegelikult hästi varustatud selle asjaga tegelemiseks, sest meil on majandus, meil on tehnika, meil on it, meil on loodusteadused, mis on paljude asjade vundamendiks. Kogu selle toimetamise sünergia peaks tulevikus meie majanduskasvule kõvasti juurde andma," loodab Listra.