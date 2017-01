Haapsalus saab näitusel näha 40 liiki okaspuude käbisid

Haapsalu raamatukogus avati näitus, kus on väljas 40 liiki okaspuu käbid kogu maailmas.

Metsandusharidusega läänlane Toivo Tomingas teenib igapäevaselt leiba kingakaupmehena. Kaheksa aasta eest hakkas ta aga koguma okaspuukäbisid. Aegamööda kasvanud kogus on tänaseks ligi 40 liiki, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Soov käbisid koguda sündis Tomingasel Eesti Dendroloogia Seltsi ühisel reisil Edinburghi botaanikaaeda.

"Nähes seal ikka ühe puu all käbisid ja teise all käbisid, mis olid väga atraktiivsed ja omapärased, siis ma toppisin pisitasa oma pintsakutaskud täis ja tulin sealt väravast välja nagu õunavaras," selgitas käbinäituse autor.

Pisik oli küljes ja sellest alates on mees püüdnud reisidel käies leida alati ka mõnda uut liiki käbi. Palju on neid talle toonud välisriikides rännanud sõbrad.

Näituselt leiab nii Tominga kogu väiksemaid kui ka päris suuri eksponaate.

"Üks kopsakamaid ja kaalukamaid ja uhkemaid trofeesid, mis mul on siia kogusse tulnud, on sabiine männi käbi. Sabiine männi kodumaa on California," kirjeldas ta.

Mõne aasta eest avaldas Tomingas oma kogust rääkiva ja internetis tasuta kättesaadava raamatu, mille tarbeks tegi ka arvukalt pilte. Tal on oma nipp, kuidas iga tundmatut liiki käbi kiiresti ära määrata. Selleks on Eesti Dendroloogia Seltsi meililist.

"Kui ma sellesse listi panen pildi üles käbist, mille olen saanud, siis ma hiljemalt paari päeva jooksul saan ka autoriteetse vastuse, kus öeldakse selgelt ära, et see on see," kinnitas ta.

Juba enne Haapsalu raamatukogus üleval oleva näituse avamist on Tominga käest uuritud, kas ta oleks nõus oma kogu Saaremaal esitlema. Tomingas ütles, et on kindel, et ühel hetkel jõuab ta oma käbidega ka saarlaste juurde.