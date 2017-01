Matemaatika riigieksamilt kaob ühisosa

Sel kevadel koostatakse lai ja kitsas matemaatikaeksam teistmoodi, ilma ühisosata.

Viimased kolm aastat on gümnaasiumilõpetajad pidanud valima laia ja kitsa matemaatikaeksami vahel. Sisuliselt on aga vaid pool eksamist olnud vastav aine erinevale raskusastmele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teine pool eksamist on seni olnud mõlemal versioonil ühine ehk lähtunud ainult lihtsama, kitsa matemaatika ainekavast. Selline korraldus on muutnud eksamiülesanded etteaimatavaks ja ei anna tõest pilti koolilõpetajate tegelikest teadmistest.

Seetõttu koostatakse juba sel kevadel laia ja kitsa matemaatika riigieksamid teistmoodi, ilma ühisosata.

"Need eksamid ei erista praegu piisavalt, mis ongi seotud selle ühisosaga. Kui meil mingi hulk, mingi maht eksamist on võetud ära ühisosa ülesannete alla, siis näiteks nende õpilaste puhul, kes on tegelikult läbinud laia matemaatika eksami, jääb väiksem osa selleks võimaluseks, et neid juba omavahel eristada. See eksam võiks olla keerukam, et see ülemine ots oleks ka eristatud," selgitas haridus- ja teadusministeeriumi välishindamise osakonna juhataja Kristin Hollo.