Tulnukate tehnika jäi tähtedevaheliselt asteroidilt esialgu leidmata

Laktoosi- või gluteenivabu toiduaineid on üha rohkem meie poodides saada. Kuid nende ainete väljavõtmine toidust tähendab, et need asendatakse teiste ainete, näiteks suhkrutega. Omapäi ei tasuks gluteeni- või laktoosivabu toite eelistama hakata, kuna nii võib keha jääda ilma eluliselt olulistest vitamiinidest ja elementidest.

Skeleti-lihassüsteemi vaevused on üks levinumaid tööga seotud terviseprobleeme. Euroopas on vähemalt 60 miljonit töötajat, kellel on probleemiks luu-lihaskonna vaevused.

On 1898. aasta. Noormees, vallaline ja mitte kuigi rikas, äsja lõpetanud Riia Vaimuliku Seminari, seisab Kullamaa kooli ees, mis kahe aasta eest uksed avas. Virumaa taluniku peres sündinud poisile on see õigeusu maakool võimalus nii mitmegi teise hulgast.

Vähemalt esialgu peab ennustus paika – sagedustel 1,7–2,6 gigahertsi ei leitud midagi ebatavalist „Me ei näe, et 'Oumuamualt kiirgub midagi midagi pidevalt (kosmosesse). Me uurime nüüd põhjalikumalt mõningaid vahekandidaate ja katsetame mõningaid masinõppel põhinevaid tehnikaid,“ ütles Berkleu SETI uurimisekeskuse juht Andrew Siemion ajalehele The Guardian . Järgmine võimalus asteroidi selles võtmes vaadelda avaneb tema sõnul reedel või laupäeval.

Asteroidi esmaavastaja, Hawaii ülikooli astronoom Robert Weryk sõnas kolmapäeval ERR Novaatorile, et tõenäoliselt ei leita vaatlustel midagi ebatavalist. Pigem on tegu reklaamitrikiga Breakthrough Listen projektiga seotud teadlaste tööle tähelepanu tõmbamiseks.

