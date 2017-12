President andis neljale noorele üle hariduspreemia

Preemia määramisel oli sõnaõigus kolleegidel ja õpilastel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hariduselu on positiivselt mõjutanud Tartu Annelinna gümnaasiumi matemaatika ja informaatika õpetaja Maksim Ivanov, Pala kooli direktor ja õpetaja Grete-Stina Haaristo ning Võru gümnaasiumi direktor ja õpetaja Karmo Kurvits. Reaalainete preemia sai Tallinna Reaalkooli keemiaõpetaja ja õppeala juhataja Martin Saar.

"Ma olen tegelikult väga õnnelik selle üle, et mul on antud võimalus töötada nii kenade inimestega koos ja et seda tööd on märgatud. Loomulikult siiras rõõm! Seda võib küll ületada ainult see siiras ehe avastamisrõõm, mis ainetundides on," rääkis Saar.