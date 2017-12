Kui suur on teaduse mõju ja milles see väljendub? Milline on humanitaarteaduste ühiskondlik väärtus ja kuidas seda hinnata? Kuidas peaks teadlane oma uurimistööd ühiskonnale tutvustama ja kas see on lisakohustus niigi suurele töökoormale või teadustöö üks osa? Neil teemadel arutatakse neljapäeval foorumil teadusEST 2017. ERR Novaator hoiab teadusfoorumil silma peal vahendades sellest otseülekannet.