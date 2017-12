Mesilaste kõhubakterid aitavad õietolmu seedida

Šveitsi teadlased eesotsas Philipp Engeliga ülikoolist ETH Zürich uurisid, milliseid lihtsaid keemilisi ühendeid mesilaste kõhus pärast seedimist leidus.

Nad kõrvutasid nende ühendite leidumust mitmesuguste bakterite ja nende bakterite kombinatsioonide puhul mesilaste kõhus. Nii said nad teada, kuidas eri bakteriliigid seedimist mõjutavad ja milline on mitme bakteriliigi koosmõju.

Muu hulgas panid teadlased tähele, et üks teatav piimhappebakteriliik aitab mesilasel omastada õietolmus leiduvaid taimeaineid flavonoide. Varasemates teadusuuringutes on leitud, et ka inimeste ja hiirte soolestikubakterid lagundavad flavonoide, tehes need seeläbi tervisele kasulikuks.

On võimalik, et ka mesilased saavad kõhubakterite lagundatud flavonoididest tervisekasu.

Veel avastasid Engel ja kolleegid, et bakteriliik Bifidobacterium asteroides aitab käivitada mõnede hormoonide sünteesi, mis mõjutavad mesilase immuunsüsteemi talitlust ja ka mesilase enda käitumist.

Ajakirjas PLOS Biology avaldatud uurimistulemused aitavad paremini mõista, kuidas sõltub mesilaste tervis nende seedesüsteemis elutsevast mikrofloorast. Mesilaste tervist tuleb aga igati hoida, sest neid majanduslikult ja ökoloogiliselt tähtsaid putukaid on mitmel pool maailmas tabanud pere kokkukukkumise sündroom ehk töömesilaste massiline kadumaminek tarust.

Aga mesilaste kõhubakterite uuringutele toetudes saavad teadlased loodetavasti paremini aru ka inimese mikrofloorast, mis on samuti tervisele tähtis, aga palju keerukam kui mesilase mikrofloora.