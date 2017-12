Astronoomid otsivad tähtede vahelt saabunud asteroidilt tulnukate tehnikat

Vaatlusprogrammi esimeses faasis jälgivad astronoomid kümne tunni vältel nelja raadiosagedust. Kuigi Breakthrough Listen töörühm pidas intelligentse elu olemasolule viitavate märkide leidmist vähetõenäoliseks, pidasid nad vaatluste tegemist siiski kohaseks.

Kahe aasta eest alanud projekti raames otsitakse elu olemasolule viitavaid raadiosignaale miljoni Maale kõige lähemal asuva tähe lähistelt. Projekti veab Londoni Kuningliku Selts ja rahastab Vene filantroop ja ettevõtja Juri Milner.

Algatuse üks juhtfiguure, Berkley SETI uurimiskeskuse direktor Andrew Siemion märkis, et teleskoobiaeg ei lähe raisku isegi juhul, kui vaatlustel ei täheldata midagi tehislikku. Asteroidi jälgitakse sagedustel, millel pole varem objekti uuritud. Nii võidakse selle käigus leida tõendeid näiteks veejää olemasolust või asteroidi ümbritsevast gaasipilvest.

'Oumuamua püüdis astronoomide tähelepanu esmakordselt oktoobri keskpaigas. Objekti kiirus ja trajektoor vihjas, et see pärineb väljastpoolt Päikesesüsteemi. Kui esialgu peeti 'Oumuamuat komeediks, viitavad täiendavad vaatlused, et tegu on asteroididega. Järgnenud nädalatel ei täheldatud selle taga komeedilikku auru- ja tolmupilve ega leitud selle pinnalt jääd.

Täpsemate mõõtmiste alusel ulatub 'Oumuamua pikkus 400 meetrini. Teises suunas on selle läbimõõt aga umbes kümme korda väiksem. Päikesesüsteemi asteroidivööst sedavõrd väljavenitatud objekte ei leia. Tuntud protsessid soosivad pigem kerajate vormide tekkimist.

Teisisõnu puudub teadlastel hea ettekujutus, kuidas 'Oumuamua üleüldse oma praeguse kuju omandas. Selle kõrval on teada, et asteroid peab koosnema sitkest materjalist. 'Oumuamua teeb enda ümber tiiru keskmiselt seitsme tunniga, mistõttu lendaksid üksteisega nõrgemalt seotud kivitükkidest ja tolmust koosnevad kehad laiali. Objekt suutis trotsida isegi selle lähikohtumist Päikesega, mille vältel kasvas selle kiirus ajutiselt 87,7 km/s.

Nädala alguses asus 'Oumuamua Maast ligikaudu kahe astronoomilise ühiku kaugusel ehk kaks korda kaugemal, kui tiirleb Päike Maast. 2022. aastaks möödub asteroid Päikesesüsteemi välisplaneedi Neptuuni orbiidist.