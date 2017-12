Meteoorkehad lõhkevad sissetunginud õhu survel

Laktoosi- või gluteenivabu toiduaineid on üha rohkem meie poodides saada. Kuid nende ainete väljavõtmine toidust tähendab, et need asendatakse teiste ainete, näiteks suhkrutega. Omapäi ei tasuks gluteeni- või laktoosivabu toite eelistama hakata, kuna nii võib keha jääda ilma eluliselt olulistest vitamiinidest ja elementidest.

Väiksemad tükid põlevad atmosfääris kergemini ära, mistõttu maapinnale jõuab potentsiaalselt pahandust tegema veel vähem kosmilisi kivitükke, kui seni arvatud, kuid raud-meteoorkehade kohta see tulemus nii väga ei kehti. Need kehad võivad olla ka üsnagi väikesed, kuid ikkagi maapinnale jõuda.

Nende mudel erineb suuremast osast teistest samalaadsetest selle poolest, et arvestab igas arvutuslikus kuubis mitte ainult erisuguste materjalide olemasolu, vaid ka nende vastastikmõju. Nii selgus paremini, mida õhk õieti meteoorkeha sees teeb. Tuligi välja, et meteoorkehad lagunevad atmosfääris tihtilugu palju rohkemateks ja väiksemateks tükkideks, kui seni teoreetiliselt eeldatud.

Tšeljabinski meteoorkeha arvatakse algselt kaaluvat umbes 10 000 tonni, kuid maapinnalt on selle tükke leitud ainult umbes 2000 tonni jagu. See asjaolu ajendaski Meloshit ka ta kolleege oma mudelit koostama, et toimunut paremini mõista.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel