Kui sõnadest jääb väheks, osta endale jõulukingiks emotikon

Mõnikord jääb sõnadest väheks. Kui sobivat emotsiooni ei leia isegi olemasolevate emotikonide seast, on võimalus need sümboolse tasu eest osta rahvusvaheliselt standarditeühingult Unicode Consortium, teatab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Unicode Consortium on rahvusvaheline mittetulundusühing, mille eesmärk toetada tarkvaras tekste moodustavate tähemärkide ühtset kasutamist ja tarkvara loomist sellisena, et seda saaks kasutada kõikjal maailmas. Nad hoiavad ja arendavad vastavat standardit, millest juhinduvad kõik tarkvaratootjad.

Tänagi võib veel ette tulla olukordi, milles muutub tarkvara menüüs või selle töös esitatud tekst arusaamatute sümbolite ja tähemärkide pudruks, kui tarkvara kasutab sümbolite ning tähtede kodeerimiseks mõnd kohalikku kooditabelit. Unicode aitab selliseid olukordi vältida ning toetab sel teel ühtse tarkvarakultuuri levikut ja kasutajasõbralikkust. Organisatsioon teeb koostööd nii W3C ehk veebikonsortsiumi ja ISO ehk Üleilmse Standardite Organisatsiooniga.

Unicode'ii arendustöö hulka kuulub ka emotikonide ülene kontroll. Need pisikesed pildikesed või ikoonid jutustavad tihti rohkem kui sõnad. Eriti kui sõnade sisestamiseks pole ruumi, aega ega viitsimist, aga ka siis, kui sõnade moodustamist segab võõras keel või haigus. Emotikone nähakse kaasaegse keelekeskkonnast sõltumatu suhtlusmeetodina, millega saab ületada keelebarjääre ja edendada tekstipõhises suhtluses info hulka teineteise paremaks mõistmiseks.

Tegemist on õilsa eesmärgiga, mis pole sugugi kõige lihtsamate killast. Olgu meenutuseks juhtum, milles pööras meediaanalüütik Thomas Bakedal avalikkuse tähelepanu Google'i ja Apple'i keskkonnas kasutataval hamburgeri ikoonil juustu asukohale. Google'i versioonis asub juust kotleti all. Apple'i omal aga on juust grillitud hakkliha peal. Sellest piisas kiiva vestluse käivitamiseks nii kulinaaria kui ka esteetika teemadel.

Juhtunu ületas uudiskünnist. Isegi Google'i peadirektor Sundar Pichai teatas ilmse irooniaga, et probleemi tõsiduse tõttu jätavad nad kõik muud tööd pooleli ning pööravad tärganud valuküsimusele tähelepanu, oodates aga enne ära vaidluse tulemuse, kus peaks juust asuma. Kuna nad pole oma tööd vee katkestanud, siis ilmselt vaidlus jätkub.

Unicode Consortium tegeleb taoliste väljakutsetega, vältimaks lihtsamaid ja tõsisemaid probleeme sümbolites väljendatud arusaamade edastamise ühtse süsteemi teelt. Organisatsioon püüab säilitada sõltumatust kaasates võimalikult palju huvipooli ja hoides rahastamise laiapõhjalisena. Muu hulgas küsitakse raha avalikkuse käest.

Kasutatakse kolme astmelist kava. Pronkssponsoriks saab 100 dollari eest, mis annab õiguse lapsendada mõni emotikon. Sellega kaasneb õigus näidata valitud emotikon koos vastava sertifikaadiga oma veebilehel. 1000 dollari eest saab hõbeda ja 5000 dollari vastu kuldsponsori tiitli. Näiteks toetas üks viskit tootev firma 5000 dollariga kuldse märjukesega klaasi kujutava ikooni lisamist standardisse, millest tõuseb kasu nii koodisüsteemi arengule kui ka valdkondlikule kommunikatsioonile.

Kuldsponsoreid on hetkel 36, sealhulgas kuulsaid autotootjaid, IT-ettevõtteid, profispordiklubisid ja kaupmehi. Enamus sponsoritest on tehtu üle uhked ning avalikustatud, aga on neidki, kes soovivad jääda anonüümseks. Üheks selliseks on keegi Jason Jenkins, kes sponsoreeris eelmisel aastal 5000 dollari abil ühe eluliselt olulise sisuga ja seni üllatavalt puuduva emotikoni lisamist Unicode'i standardisse. Välimuselt sarnaneb see kuusepuule, aga meenutab otsast pigem ühe tuntud riigijuhi soengut. Monumentaalse kujundi mõttele saab pihta tänu selle pruunile värvile.

Samaaegselt nii koletust kui ka raha tähistava ontlikult naeratava fekaali sümboli ingliskeelseks nimeks on „Pile of Poo“. Kujutatuga edastatava mõttest peaks kõikjal maailmas ilma sõnadeta ühtemoodi aru saama. Tegemist pole naljatamisega vaid asjaliku kommunikatsiooni ülesande lahendamisega.

Emotikonid leiavad kasutust üha tõsisemates olukordades. USA 4500 arstiga Mayo Clinicus katsetati vähihaigete enesejälgimise süsteemis teksti sisestamise asemel enesetunde väljendamiseks emotikone. Tekstipõhistele küsimustikele on haigetel tihti raske vastata kuna näiteks halva enesetunde ajal nõuab see suurt pingutust ja samas ei saa olla kindel, kas saadud sõnastus kajastab alati seisundi tegelikkust. Emotikonide puhul on sisestamine oluliselt lihtsam ja ikoonide pildikeel tunnetega paremini samastatav. Uuring kinnitas, et ka patsiendid eelistasid emotikone tekstile.

Samas, loodetavasti kulgeb sinu aastavahetus ilma pruuni emotikonita.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates Portaal.