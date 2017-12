Teadlane teab: mis teeb saiast saia ja õllest õlle?

Erilise tähelepanu all on mikroorganismide koosluste kirjeldamine erinevates kliinilistes süsteemides ning looduskeskkondades mille hindamiseks ja kirjeldamiseks kasutatakse kaasaegseid genoomika ning bioinformaatika meetodeid.

Lisaks praktilisele kasutusele toiduainetööstuses on Saccharomyces cerevisiae ka väga oluline mudelorganism, mida kasutades ja uurides on võimalik uurida rakkudes toimuvaid molekulaarseid protsesse.

Nii saia kui õlle tegemisel kasutatakse mikroskoopilist pärmseent Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae on eukarüootne ehk päristuumne mikroorganism, kes on umbes 10 mikromeetri suurune.

