Tööalane ebaõiglus paneb haiguspäevi välja võtma

Õiglus on inimese jaoks tähtis. Võiks öelda, et lausa eluliselt, aga värske teadusuuringu järgi vähemalt terviseliselt ja seejuures ka töökohal.

Briti ja Rootsi teadlased selgitasid välja, et need inimesed, kes tunnevad, et neid on töökohal ebaõiglaselt koheldud, haigestuvad sagedamini ja ka pikemaks ajaks kui need, kes ebaõiglust ei tunne.

Constanze Leineweber Stockholmi ülikoolist ja ta kolleegid analüüsisid enam kui 19 000 rootsi töötaja kohta pikaajalises uuringus kogutud andmeid, kus väljavõetud haiguspäevade statistika kõrval leidus muu hulgas ka vastuseid küsimustele, kas inimesed on kogenud ebaõiglust tööalase informatsiooni kättesaadavuse või juhtide suhtlemisstiili kohapealt.

Selgus, et ebaõiglust kogenud töötajatel kasvab nii lühikeste ja sagedaste haigestumiste kui ka pikaajaliste haigestumiste tõenäosus.

Teadlased leiavad, et haiguspäevade vähehaaval väljavõtmist võib mõnikord pidada ka üheks võimalikuks tööstressiga toimetuleku viisiks, aga pikemaajalisem haiguslehele jäämine annab väga tõenäoliselt tunnistust tõsisemast tervisehädast. Nad kirjutavad ajakirjas BMC Public Health, et neid tulemusi arvestades peaks tööandjad õiglusele töökohal veelgi rohkem tähelepanu pöörama.