Ka väike kogus taimekaitsevahendit paneb jooksiklased veidralt käituma

Taimekaitsevahendite kasutamine on Eestis viie aastaga kahekordistunud ning seejuures näitavad statistikaameti andmed, et mullu suurenes järsult vastuolulise glüfosaadi kasutamine. Umbrohutõrjeks kasutatav glüfosaat on üsna tõhus, kuid mitte eriti keskkonnasõbralik aine.

Töö käigus demonstreeriti esmakordselt, et putukate põhikäitumised, nagu üldmotoorne aktiivsus, käitumuslik termoregulatsioon ja puhta toidu tarbimismäär, on tundlikud, väärtuslikud ja kergesti mõõdetavad ökotoksikoloogilised biomarkerid, mis aitavad lisaks lokomotsioonile hinnata röövtoiduliste jooksiklaste toksilise stressi erinevaid tasemeid ja aspekte.

„Meie katsed näitasid, et jooksiklased on töös testitud insektitsiidide suhtes ülimalt tundlikud. Isegi väga madalad doosid põhjustasid mitmeid olulisi lühi- ja pikaajalisi negatiivseid kõrvalekaldeid mardikate põhikäitumistes. Märkimisväärne langus toimus mardikate puhta toidu tarbimismääras ning käitumusliku termoregulatsiooni võimes,“ rääkis Ene Tooming.

