Väljavõtted tippülikoolide nõuetest, kuidas teadlased ühiskonda panustavad

Kuna emakakaela vähki haigestumine on Eestis tõusuteel ning selle haiguse tõttu sureb aastas palju naisi, pani Eesti Naistearstide Liit kirja põhjused, miks emakakaela vähi ennetamiseks ning selle vastu võitlemiseks on vaja vaktsineerida inimese papilloomviiruse ehk HPV vastu.

Isegi kui inimene võib teada, kuidas kunagi mingit asja on tehtud, kuid ei ole seda teadmist või oskust kunagi kasutanud, toob see kaasa “unustamise võla” ehk me kaotame oskused, mis olid meie esivanematel, kirjutab etnobioloog Raivo Kalle Sirbis.

• Instituudis usutakse, et haridusprogrammid ja efektiivne õpetamine on tulemuslikud vaid juhul, kui säilitatakse teadlaskonna aktiivne osalus teadustöös, mida rikastatakse tööstus- jm ettevõtete, valitsuse ja teiste ühiskondlike institutsioonidega lävimisega.

• Huvide konflikt: konsulteerimise reeglid on kirja pandud selguse huvides, kokku on lepitud piirangud konsulteerimise ajale. Instituut soovib, et konsulteerimine oleks kooskõlastatud online-süsteemis.

• Töötades koos firmadega ja saades kogemusi, kogeb teadustöötaja uusi tehnilisi suundi ja uuendusi, seepärast instituut toetab teda ja lubab oma teadustöötajatel konsulteerida. Konsulteerimine eeldab, et mitteakadeemilisse maailma sisenev teadustöötaja on oma erialal talendikas asjatundja.

• Konsulteerimine on lubatud, kui teadustöötaja täistöökoha kohustused ülikooli ees on täidetud.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel