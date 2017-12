Otse: digitehnoloogiate väljakutsed teaduses ja ühiskonnas

Kuna emakakaela vähki haigestumine on Eestis tõusuteel ning selle haiguse tõttu sureb aastas palju naisi, pani Eesti Naistearstide Liit kirja põhjused, miks emakakaela vähi ennetamiseks ning selle vastu võitlemiseks on vaja vaktsineerida inimese papilloomviiruse ehk HPV vastu.

Kaks nädalat tagasi avaldasid Washington Post, The Independent ja Chicago Tribune artikli, mis pärines George Washingtoni ülikooli bioloogiaprofessori Alexander Pyroni sulest. Artikli põhiidee oli, et ohustatud liikide kaitsmine ei ole vajalik, sest väljasuremised on evolutsiooni loomulikuks osaks.

Ühiskondlikud väljakutsed on üks ELi TAI raamprogrammi prioriteetidest. See prioriteet keskendub seitsmele põhilisele kodaniku murele: tervishoid, toiduga kindlustus, puhas energia, keskkonnahoidlik transport, kliima, innovaatiline ja turvaline ühiskond.

ELi teadus- ja innovatsioonipoliitikal on oluline roll füüsilise ja digitaalse maailma ühendamisel. See võimaldab suurendada digitaalsete tehnoloogiate ja innovaatiliste lahenduste sünergiat ühiskondlike väljakutsetega.

