TTÜ teadlane: liustike sulamist kiirendab inimeste õhku paisatud tahm

Kuna emakakaela vähki haigestumine on Eestis tõusuteel ning selle haiguse tõttu sureb aastas palju naisi, pani Eesti Naistearstide Liit kirja põhjused, miks emakakaela vähi ennetamiseks ning selle vastu võitlemiseks on vaja vaktsineerida inimese papilloomviiruse ehk HPV vastu.

Kaks nädalat tagasi avaldasid Washington Post, The Independent ja Chicago Tribune artikli, mis pärines George Washingtoni ülikooli bioloogiaprofessori Alexander Pyroni sulest. Artikli põhiidee oli, et ohustatud liikide kaitsmine ei ole vajalik, sest väljasuremised on evolutsiooni loomulikuks osaks.

Liustiku tervist iseloomustab selles oleva jää- ja lumemassi muutus – kui liustiku mass kasvab, siis on liustiku tervis hea ja liustikul on jaksu pealetungiks, kui liustiku mass väheneb, siis enamasti kaasneb sellega liustiku taganemine sulamisalas.

Liustikud katavad 60 protsenti Teravmägede pindalast ning nende jääs on talletatud vähemalt viimase tuhande aasta kliimamuutuste jäljed. Teravmäed on kliimauuringuteks eelistatud tänu oma asukohale Atlandi ookeani ja Põhja-Jäämere piiril, olles sellega väga tundlikud kliimamuutustele.

„Võetud proovid katsid ajavahemiku 2005–2015 ning uurimusest selgub, et kümne aasta jooksul Holtedahlfonna liustiku lumes ja jääs „musta süsiniku“ kontsentratsioon küll vähenes võrreldes sajandivahetusega, kuid on ikkagi palju kõrgem kui võiks eeldada samal ajavahemikul atmosfääris mõõdetud kontsentratsioone arvestades,“ lisab Tõnu Martma.

Hiljuti ilmus mainekas teadusväljaandes Atmospheric Chemistry and Physics artikkel Teravmägede liustikke uurinud rahvusvahelise uurimisrühma tööst. Tõnu Martma on samuti osa sellest uurimisrühmast.

Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) vanemteadur Tõnu Martma selgitab, et Arktika ilmajaamades on tahma kontsentratsioone atmosfääris mõõdetud alates 1990. aastast ja kontsentratsioonid vähenesid 2009. aastaks 40 protsenti. “Seda positiivset muutust seostatakse NSVL-i lagunemise tulemusena Euraasia põhjaosa, sh Eesti, majanduses toimunud tootmise ja saastamise vähenemisega,“ nendib Martma.

