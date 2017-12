Surprise Play Doh Pig ehk midagi on internetiga väga valesti

Novembri alguses kirjutas kolumnist James Bridle murest kantud essee „Midagi on internetis valesti“. Jamesi hinnangul mängis internet tema kujunemisel täiskasvanuks olulist rolli, sest toonase ajaga võrreldes oli tal oma toas arvuti juba 13-aastaselt ja see oli ühenduses internetiga. Täna jätab taoline praalimine suhteliselt nõrga mulje, aga jutt käib aastast 1993. Essee sisu peaks kardetavalt kaasaegseid siiski vapustama, eriti lapsevanemaid.

Jätkates Jamesi sissejuhatusega, ta tunnistab, et nägi üpris palju asju, mis polnuks temasugusele teismelisele sobiv. Kuid see oli siiski hästi, vähemalt tagasi vaadates. See, mida ta peab oma identiteedi tuumaks kujunes tänu kultuurile, poliitikale ja inimeste vahelistele suhetele. Seda omakorda mõjutas siis internet moel, mida ta peab kokkuvõtlikult igati positiivseks. Ta peab end arvustavaks toetajaks nii interneti kui ka kõige sellega kaasnenu suhtes. Suures pildis hindab juhtunut vähemusse jäävate võimalusi edendavaks ja summaarselt kasulikuks.

Kuid ikkagi, millest siis selline pealkiri, et internetis on midagi valesti? James küsib, mis tunne tal oleks, kui tema lapsel oleks tema lapsepõlvele sarnane juurdepääs internetile, aga interneti sisu oleks kaasajast? Äsjase positiivse kokkuvõttega arvestades võiks pidada vastust pooldavaks. Ometi jääb 27-aastane mõttesse. Ta tunnistab, et tal on vastamisega raskusi. Ühest küljest tahaks ta väga, et lastel oleks samasugused valikud nagu tal, aga... .

Vähemalt hetkel sooviks James kogu värgi maha põletada. Kui mitte interneti, siis vähemalt Youtube'i. James toob näite, kuivõrd populaarsed on pisikese pere seas Youtube'i keskkonnas laste lemmiktegelastega filmid. Nende vaatamine pakub lisaks laste rõõmule puhkehetke nende vanematele teadmisega, et lastega on kõik korras. Kahjuks leidub maailmas inimesi, tõenäoliselt täiskasvanuid, kes hiilivad samal ajal videomaailma lapsi kuritarvitama ja traumeerima. Kuigi Jamesil endal veel lapsi pole, on ta juhtuva sisu ja mastaapsust nähes sedavõrd jahmunud, et on hakanud oma positiivset suhet internetti ümber vaatama.

Esimestest näidetest ei paistagi midagi hullu olevat, mis uinutavad seetõttu lapsevanemaid, kes usaldavad lapsed meedia hoole alla. Näiteks lühikesed videod, milles avab keegi kingipakke ja üllatusmune. Miljonid lapsed on neid vaadanud miljardeid kordi. Midagi hullu ei paista välja hästi filmitud lugudes, milles teevad täiskasvanud trikke, notsud magavad, lauldakse lastelaule jne. Selliseid filmikesi on sadu tuhandeid. Iga juurde kuulub suhteliselt pikk nimi, mis koosneb huvitavatest märgusõnadest. Mida arvata sellisest: „Surprise Play Doh Eggs Peppa Pig Stamper Cars Pocoyo Minecraft Smurfs Kinder Play Doh Sparkle Brilho“?

Täiskasvanu jaoks on nimi imelik, aga seda ju nemad ei vaata ega loe. Tegemist on märgusõnade jadaga, mis lastele korda lähevad ja mida nad oskavad sõrmekestega otsingureale tippida. Pealkirjast ei peagi aru saama. See peab lapsed kohale tooma. Nii nad siis vaatavadki tuhandete kaupa näiliselt süütuid lookesi, märkamata koos vanematega, et tegelikult teenindavad reklaamiraha jagavat loendurit.

Kuna selline äri on kasumlik, tungib samasse sektorisse hulganisti tegijaid. Arendatakse pilte, videoid ning heliefekte ja muusikat töötlevaid ning omavahel kombineerivaid sisu tootvaid roboteid. Näiliselt ohutute tegelastega reklaamitav sisu muutub tasahilju üha imelikumaks. Mõned on lihtsalt halva maitsega paroodiad, kui näiteks tuntud multikategelastel päid ja kehaosi välja vahetatakse või näidatakse mähkmetes vanainimest. Olukord läheb hüppeliselt hullemaks videotes, milles lastele tuntud notsu joob ootamatult hapet, sööb ära oma isa, hambaarst piinab jänkut jne.

Tegemist on protsessiga, milles lapsi kasutatakse ära mitte lapse staatuse tõttu, vaid sestnad on kaitsetud ega mõista, et nende tähelepanu kasutatakse hoolimatult raha õngitsemiseks, kaupade reklaamimiseks või kaugel asuva haige tüübi sadismi rahuldamiseks. Lisades siia videovoogude all kommentaaride sekka ilmuvad üleskutsed lahti riietuda, peaks hinge pugema sama tunne mis Jamesil. Midagi on interneti tõttu väga valesti.

Kes ei pea probleemi tõsiseks, võivad ignoreerida Google'i esmaspäevast otsust palgata järgmisel aastal 10 000 inimest, kelle ülesandeks on Youtube'ist jubeduste väljajuurimine või vähemalt sellise mulje jätmine, sest äri on äri.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates Portaal.