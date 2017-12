Soome keele valdajad tajuvad hästi noodivältust

Soome iseseisvuspäeval on tore teatada, et soome keele kõnelejail on muusikataju alal eeliseid näiteks saksa keele kõnelejate ees.

Caitlin Dawson kaitses Helsingi Ülikoolis doktoritöö, kus uuris, kuidas eri emakeelte kõnelejad suudavad eristada muusika elemente nagu heli valjus, sagedus ja vältus. Peale selle, et katseisikud andsid eristamistest ise teada, mõõtis Dawson koos kolleegidega samal ajal ka nende ajuaktiivsust.

Tuligi välja, et soomlastest katseisikud eristasid helide vältusi paremini kui saksa emakeelega isikud. Dawsoni sõnul võib põhjus olla selles, et soome keeles on nii pikki kui ka lühikesi häälikuid, millel on sõna tähenduse mõistmiseks väga tähtis vahet teha.

Seega harjub aju helivältusi hästi eristama ning see võime kandub siis kõne kuulamiselt üle ka muusika kuulamisele.

Samas uuringus selgus, et ka hiina keele kõnelejad eristavad helivältusi hästi, aga peale selle eristavad nad väga hästi ka helisagedusi.

See tuleb Dawsoni tõlgenduses sellest, et hiina keeles sõltub sõna tähendus tihti toonist, millega sõnas sisalduvaid häälikuid hääldada.

Kahjuks ei osalenud Dawson katses eestlasi. Oleks huvitav teada, kuidas meie keele kolm väldet võiksid muuskatajule mõjuda. Sellest väiksest puudujäägist hoolimata kaitses Caitlin Dawson doktoritöö Helsingi Ülikoolis esmaspäeval ilusti ära.

Ega muud kui hyvää itsenäisyyspäivää, rakas naapurimaamme!