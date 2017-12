Haisid saab hästi uurida ka vees hõljuva DNA järgi

Kuna emakakaela vähki haigestumine on Eestis tõusuteel ning selle haiguse tõttu sureb aastas palju naisi, pani Eesti Naistearstide Liit kirja põhjused, miks emakakaela vähi ennetamiseks ning selle vastu võitlemiseks on vaja vaktsineerida inimese papilloomviiruse ehk HPV vastu.

Uurimisrühm, kuhu peale brittide kuulus ka ameeriklasi, bahaamalasi, jamaikalasi ja prantslasi, võttis veeproove Kariibi merest ja Austraaliaga külgnevast Korallimerest. Analüüs näitas, et Kariibi meres oli hairikkaim paik Bahama saarte juures, kus õnnestus tuvastada 11 hailiiki. Pole ka ime, sest seal asub ka haide kaitseala. Korallimeres sisaldas kõige rohkem hai DNA-d Chesterfieldi saarestiku ümbrus. Jällegi pole ime, sest see saarestik on inimasustuseta ja asustatud saartest üsna kaugel.

Haid jätavad vette väikesi nahatükikesi, väljaheiteid, verd ja muud, millest saab DNA-d eraldada. Veeproovimeetod aitab loodetavasti koguda paljude hailiikide kohta oluliselt rohkem andmeid, kui seni on kogutud. Sellest oleks haiteadusele abi, sest teadlased isegi tunnistavad, et ligi poolte teadaolevate hailiikide asjus valitseb tõsine andmevajak.

Merebioloogid eesotsas Judith Bakkeri ja Stefano Marianiga Inglismaalt Salfordi ülikoolist on jõudnud tõdemusele, et haide uurimiseks ei pea neid mürakaid merekalu kinni püüdma. Isegi mitte filmima ega muul moel häirima, vaid paljukski piisab veeproovide võtmisest ja DNA põhjal tuvastamisest, millist liiki haisid, kui palju piirkonnas ujub.

