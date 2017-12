Teie rakud on rasv, mida sööte

Kuna emakakaela vähki haigestumine on Eestis tõusuteel ning selle haiguse tõttu sureb aastas palju naisi, pani Eesti Naistearstide Liit kirja põhjused, miks emakakaela vähi ennetamiseks ning selle vastu võitlemiseks on vaja vaktsineerida inimese papilloomviiruse ehk HPV vastu.

Võiks ju küsida, mida tavainimene oma igapäevaelus selle teadmisega saab peale hakata? Kitsamalt öeldes annab see uuring teadusliku vastuse, miks näiteks kalarasva ja Omega-3 rasvhapete tarvitamine aitab ära hoida luuhõrenemist. Laiemas plaanis aga saavad inimesed teha oma toidusedelis erinevat tüüpi rasvade osas valikuid lähtuvalt oma terviseriskidest ja elustiilist, et elada kauem tervena.

See, millist tüüpi rasva inimene tarbib, määrab selle, millist tüüpi rakkudeks tema kehas olevad tüvirakud arenevad. Näiteks sõltub tarbitud rasvast see, kas tüvirakk muutub luurakkudeks või rasvakoe rakkudeks, selgitas uuringu üks autoritest professor Ilya Levental.

Sinu rakud on see, millist rasva sa sööd - nii võiks kokku võtta värske uuringu järelduse.

