Eesti suurusele alale paistev päike kataks kogu maailma energiavajaduse

Päikeseenergial on tohutu potentsiaal, mida osatakse tänapäeval päris hästi rakendada. Tuleb välja, et Eesti asub päikeseenergia kasutamiseks vägagi soodsa koha peal.

"Heureka" uurib välja, miks see nii on ja kus seda siis kõige enam kasutatakse. Kas näiteks kortermajal on võimalik oma isikliku päikeseelektrijaamaga raha kokku hoida?

Aastas tervele Maale langeva päikeseenergia hulk on 178 000 teravatti (TW). See ületab kogu inimkonna aastase energiakulu. Sellest hulgast päikeseenergiast, mis langeb Eesti suurusele pindalale, piisaks, et rahuldada kogu maailma energiavajaduse.

Kuidas käib päikesest energia tootmine ja kasutamine, saab vaadata saate "Heureka" 2. osast.