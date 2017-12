Tehnikauudiste kokkuvõte: Apple'i vead, Muski unistused ja mõned näpunäited

Gizmodo: iPhone operatsioonisüsteemi rike pani nutitelefone end taaskäivitama

iPhone 7. Autor: Beck Diefenbach/Reuters/Scanpix

Sügisel ilmavalgust näinud Apple iOS 11 on pidanud kannatama kasvuvalude käes. Kasutajad on teada andnud hulgaliselt riketest ning paljudes arvustustes nenditakse, et kultusfirma Apple on jätnud mitmed detailid iOS 11 generatsiooni arendamisel kahe silma vahele.

Eelmisel reede keskööl võis nii mõnelgi uuema iPhone kasutaja nutiseade end ootamatult taaskäivitada. Telefoni sai kasutada helistamiseks, kuid rakendusi sai kasutada, vaid mõne hetke enne kui telefon end taaskäivitas.

Rikke taga oli viga tarkvara, mis kontrollib avaekraani push-sõnumeid ja muid meeldetuletusi. Täpsemalt põhjustas viga protsessoris ülepinge, mille tõttu kuumenes nutitelefoni protsessor kriitilise piirini, mil seade teeb automaatse taaskäivituse.

Kuidas viga parandada?

Tarkvarauuendus peaks Apple sõnul ülekoormusest põhjustatud vea kõrvaldama. Et uuendamine läheks sujuvalt järgi järgmisi samme.



1. Vali telefoniseadete alt meeldetuletuste alammenüü (notifications)

2. Lülita kõik meeldetuletused ja push-sõnumid välja

3. Lae alla tarkvara uuendus iOS 11.2 ja uuenda telefon

4. Pärast uuendamist mine taas seaded > meeldetuletused ja lülita push-sõnumid tagasi sisse.

iOS-i viga pole loomulikult nii kriitiline, kui Apple’i arvutite operatsioonisüsteemi High Sierra süsteemis tuvastatud turvaauk, mille puhul sai root kasutajaga ilma salasõna sisestamata vahetada arvuti kasutajate paroole ja pääseda ligi isiklikele andmetele.

BBC Tech: Musk ehitas Austraaliasse hiid-patarei ja plaanib toruühendust Chicagosse



Tesla mega-patarei Lõuna-Austraalias Autor: Reuters/Scanpix



Alles loetud nädalate eest tuvustas Elon Musk Tesla uut veokit pakkudes välja visiooni, milliseks võib maanteetransport lähikümnenditel kujuneda. Eelmisel nädalal käivitas Tesla 100 megavatise liitium-patarei, mis tagab Lõuna-Austraalia osariigis stabiilse vooluühenduse. Musk lubas rajada hiid-patarei 100 päevaga ja täitis oma lubaduse.

Lõuna-Austraalia territooriumi juhi Jay Weatherhilli sõnul on tegemist ajaloolise saavutusega, millega saab ennetada eelmisel aastal toimunud voolukatkestuse kordumist, mis viis elektri kogu osariigist. Elon Musk võttis missiooni vastu sotsiaalmeedia vahendusel ja lubas. et kui patarei 100 päevaga valmis ei saa, siis ehitab ta selle elektrikatkesuste käes vaevlevale osariigile tasuta.

Tööd algasid 30. septembril, kui kohalikud võimud andsid ehitusele rohelise tule. Tesla rajas patarei 60 päevaga. Adelaide’ist 200 kilomeetri kaugusel asuv hiid-patareid varustab elektriga Prantsuse energiakompanii Neoeni tuulepark.

Täislaetuna saab patarei varustada 30 000 kodu elektriga umbes tund aega. Seetõttu kasutatakse Tesla rajatist tugijaamana lühemate katkestuste ajal ja elektriühenduste stabiliseerimiseks.

Samal ajal Ühendriikides otsib Chicago linnapea Rahm Emanuel ettevõtet, kes ühendaks O’Hare’i lennujaama ja Chicago kesklinna innovatiivse ühistranspordi lahendusega. Ka selle projekti puhul on Elon Muski üks ettevõtte The Boring Company välja pakkunud lahenduse.

Musk teatas Twitteri vahendusel, et uus transpordiühendus hakkab põhinema maa-alusel toruühendusel, kus liiguvad elektriajamil töötavad transpordikapslid. “Elektrikapslid tulevad kindlasti, võib-olla ka rööpad,” täpsustas Musk.

The Boring Company on ehitanud testtorusid SpaceX territooriumil, kuid ühtegi avalikku esitlust seni tehtud pole. Chicago linnavalitsus loodab, et toruühenduse ehitamisel ei kasutata ühtegi maksumaksja senti. Nimelt leiab linnavõim, et ühenduse rajaja teenib taristuprojekti haldamisega palju kasumit, mis katab kuhjaga ehituskulud.

The Verge: nutitelefon loeb käejooni ja nutikell mõõdab pulsihäireid



Samsung esitas patendi rakendusele, mis kasutab ununenud salasõnade meenutamiseks käejooni. 42-lehekülje pikkuse korea keelse patendidokumendi kohaselt peab kasutaja tegema oma pihust foto. Kui salasõna ununeb saab kasutaja pildistada oma pihku ning kui käejooned ühtivad varasema fotoga, siis tekivad joontele vihjavad märksõnad, mille abil saab ununenud salasõna meenutada.

Samsungi turvatehnoloogia juba kasutab biomeetrilisi lahendusi, mis tuvastavad kasutajaid silma võrkesta, näojoonte ja sõrmejälgede abil. Seega on käejooni kasutav turvalahendus järgmine loogiline samm.

Korea tehnikahiiu konkurendi Apple nutikella rakendus hakkab abil jälgima kasutajate pulssi ja salvestama andmeid südame rütmihäirete kohta. Kui nutikell tunnetab rütmihäiret, siis annab ta südame vatsakeste korrapäratust tööst omanikule teada.

Apple mainis esmakordselt südametervise initsiatiivi sügisel, mil tutvustati nutikellade uusimat neljandat seeriat. Nutirakendusel põhinevat projekti viiakse läbi koostöös Stanfordi ülikooliga ja selle tulemusel soovitakse koguda andmeid südame rütmi häirete kohta. Saadud andmestikust saavad kasu lõigata nii arstid kui ka teadlased. Lisaks soovitakse tõsta patsientide teadlikkust.

Nutikell mõõdab pulssi roheliste LED tulede abil, mis sekundis sadukordi vilkudes mõõdavad naha pinna liikumist, ja jälgib fotosensori abil randmeveeni läbivat verehulka. Vaid USA turul kättesaadav nutirakendus pakub rütmihäire korral otseühendust projektis osaleva arstiga.

Sel aastal tehtud uuringu kohaselt tuvastab Apple nutikell inimese pulssi 97 protsendise täpsusega. See tähendab, et seadme abil ei saa panna ametlikku diagnoosi, kuid sobib vaatlusvahendina näiteks vatsakeste fibrillatsiooni jälgimiseks, mille puhul on inimesel väga raske tunda haigussümptomeid.

Näpunäide: kuidas puhastada kõrvavaigust ummistunud kõrvaklappe?

Autor: Reuters/Scanpix

Väikesed kõrvasisesed kõrvaklapid on jäänud kuidagi vaikseks ja muusika ei kõla enam sama hästi kui varem? Oled sa vaadanud ega need pole täitunud pruunika kõrvavaiguga, mis takistab helilainetel võnkumist.

Kõrvavaigu eemaldamiseks kõrvaklappidest on erinevaid nippe. Võid selleks kasutada näiteks hambatikku või mõnda väiksemat harjakest. Samas on erinevates foorumites tõdetud, et kõige efektiivsem on n-ö “ime ja puhu” meetod.

Nimelt asetades ummistunud kõrvaklapi huultele saad tekitada tolmuimeja efekti, millega tõmbad kogu vaigu endale suhu ega suru seda harjaga sügavamale kõrvaklappi. Kuigi tegemist on suhteliselt ebameeldiva (ja halva järelmaitsega) meetodiga, töötab see üsna efektiivselt näiteks Apple’i airpod tüüpi kõrvaklappide puhul, kus kõrvaklapi membraani kattev pind on pilukujuline ja üsna väike.

