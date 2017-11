Foori taga ei ole mõtet kärsitu olla

Inimene on ikka kärsitu. Oma kärsitust väljendab ta pahatihti järelemõtlematul viisil, millel ei ole mitte mingisugust teaduslikku alust. Võtame näiteks liikluse. Kui fooris süttib punane tuli, siis võtavad autod end foori taha ritta peaaegu et minimaalselt võimalike vahemaadega, hea kui on meetrike kaitseraudade vahet.

Kuid nagu selgitasid välja Ameerika teadlased, on selline lähenemine täiesti mõttetu. See ei tee ristmikult üle pääsemist järgmise rohelisega sugugi tõenäolisemaks.

Virginia Techi teadlased eesotsas Jonathan Boreyko ja Farzad Ahmadiga tegid katseid oma teadusasutuse nutitee nimelisel katsealal, filmides droonidelt, kuidas ühe- ja samasugused sõiduautod mitmesuguste pikivahedega lähtepaigutustelt stardisignaali peale sõitma hakkasid.

Nad kirjutavad ajakirjas New Journal of Physics, et kuigi tihedama fooritaguse lähtepaigutuse korral olid autod stardihetkel ristmikule lähemal, nurjas selle arvatava eelise asjaolu, et rohelise tule süttimise järel tuli autojuhtidel kauem oodata seda õiget hetke, mil eesmine auto oli piisavalt kaugele jõudnud, et tundus mugav endalgi kiirendamist alustada.

Suuremate vahedega rohelist tuld oodanud autodes tundsid juhid kohe tule süttimise hetkel, et on üsna ohutu hakata gaasi vajutama.

Ka siis, kui teadlased sättisid stardiootel autode pikivahe 20 korda pikemaks võrreldes kõige lühema katsetatud vahega, võttis ristmiku ületamine pärast rohelise tule süttimist ikka sama palju aega. Nii et hoidkem siis mõnusat pikivahet ka foori taga seistes.