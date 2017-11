Analüüs: IQ pole muskel, mida lihtsa treeninguga kasvatada saab

Järeldus põhineb kümnete varem avaldatud uurimuste analüüsil. Liverpooli ülikooli psühholoogid Fernard Gobet ja Giovanni Sala märkisid, et nii meedias laiemalt kui ka erialakirjanduses saavad rohkem tähelepanu üllatavad ja aju arendamise tehnikate tõhusust kinnitavad tööd. Sageli loob see aga reaalsusest moonutatud pildi. Positiivsete tulemusteni võidi jõuda puhta juhuse läbi. Teinekord pole lihtne kindlaks teha leitud seose põhjuslikkust.

"Me ei taha tõesti inimeste tuju rikkuda, aga vähemalt hetkel paistab, et vaimset võimekust tõstvad programmid parandavad vaid inimeste võimekust lahendada neis etteantavaid või neile väga sarnaseid ülesandeid." – Fernand Gobet

Kitsamalt keskendusid Gobet ja Sala kolmele paljutõotavana nähtavale treeninguvormile: muusika õppimisele, malemängule ja töömälu arendamisele.

Muusika, ...

Varasemalt on näiteks leitud, et muusikaalane vilumus seostub parema võimega jätta meelde noote ja muud muusikalist materjali. Seejuures ei pea õpitaval noodireal olema isegi sisulist korrapära või tähendust. Muusikalembemad inimesed eristavad oskuslikumalt ka tämbreid ja akorde. Gobet ja Sala metaanalüüs viitab aga, et kuigi muusikaalasest treeningust on kasu otseselt muusikaga haakuvate oskuste arendamisel, ei ulatu selle mõju valdkonnast kuigi palju kaugemale. Autor: AFP/Scanpix

See ei mõjuta oluliselt voolavat intelligentsust, mälu, üldist akadeemilist võimekust ega ruumilist kujutlusvõimet. Kõige tugevamalt seostus muusika õppimisega parem mälu ja kõrgem IQ. Kuid isegi sellisel juhul oleks saanud vaimset võimekust hindava testi tulemusega ennustada muusikaga tegelemist vähem kui 58-protsendise täpsusega ehk juhusest mitte kuigi palju paremini.

Samuti ei ütle see midagi seose põhjuslikkuse kohta. Näiteks võivad vaimset võimekust mõõtvates testides paremaid tulemusi saavad inimesed tegeleda muusikaga lihtsalt sagedamini.

Gobet ja Sala järeldused põhinevad 38 varasemal tööl, mis haarasid omakorda 3085 osalist. See omakorda annab aimduse sellest, kui vähe katsealuseid taolised uuringud tavaliselt haaravad.

Malemäng ja ...

Midagi ühest ei ei saa öelda ka malemängu kasulikkuse kohta. Peaaegu mitte üheski malemängu kasulikku mõju uurivas töös ei kasutatud korraga kahte kontrollrühma, mida oleks tarvis kindlamatel alustel seisvate tulemusteni jõudmiseks. (Üks kontrollrühm poleks teinud mitte midagi ja teine kasutanud oma vaimsete võimete lihvimiseks mõnda teist meetodit).

Seetõttu on raske hinnata, kui palju maleringides osalenute vaimne võimekus treeningu mõjul paranes ja kas nende veidi paremad matemaatilised oskused taandusid malemängu õppimisele. Vaimset võimekust mõõtvate testide tulemuse põhjal sai ennustada malemänguga tegelemist umbes 56-protsendise täpsusega. Autor: Rune Stoltz Bertinussen/AFP/Scanpix

Kui malemäng avaldab mõju ka sellega otseselt mitte seotud oskustele, on see võrdlemisi tagasihoidlik, järeldavad Gobet ja Sala. Metaanalüüsi kaasati 24 eelnevalt kirjeldatud eksperimenti, milles osales kokku 5221 noort inimest. Maleoskuse arendamisega tegeles neist 2788.

Töömälu

Autorid nendivad, et palju parem pole seis ka töömälu arendamise kasulikkusele keskenduvate töödega. Üldiselt oletatakse, et kuna lühiajalist mälu läheb tarvis keerukate vaimset pingutust nõudvate ülesannete lahendamiseks tarviliku info talletamiseks ja töötlemiseks, parandab võime hoida korraga meeles rohkem infokilde ka voolavat intelligentsust ja matemaatikaoskusi.

Kõiki sel teemal tehtud uuringuid koos käsitledes tuli aga välja, et väidetavalt ei töömälu parandavates treeningprogrammides osalenute voolav intelligentsus, infotöötlusoskus ega akadeemilised oskused polnud treeningu lõpus paremad kui kontrollrühmades. Seda nii täiskasvanute seas, elanikkonnas üldisemalt kui ka plastilisema ajuga laste hulgas.

Kokkuvõtlikult oli treeningu mõju isegi väiksem kui malemängu õppimisel ja muusikaoskuste lihvimisel. Gobet ja Sala tõdemus põhineb 146 varem ilmunud uurimusel ja kirjeldatud eksperimendil.

Tujurikkujad?

Tõenäoliselt ei tõuse laiemat kasu ka paljudest teistest treeningvõtetest. Näiteks selle aasta novembris ilmunud arvuti- ja videomängude mõjule keskendunud metaanalüüsis tõdesid Gobet ja Sala, et mängurid saavad võrreldes mängudest mitte hoolivate inimestega paremini hakkama ka mitmete teiste vaimset pingutust nõudvate ülesannete lahendamisega.

Samas ei näita tulemused, et mängude mängimine parandab seda algselt mitte teinute vaimset võimekust mõõtvate testide tulemusi. Pigem saab sellest paari sõnul järeldada, et neis proovile pandavad võimed olid mänguritel juba alguses kõrgemal tasemel.

Gobet ja Sala osutavad 2016. aasta lõpus ilmunud üldiste ajutreeningute mõju käsitlenud süstemaatilisele ülevaatele. Töö eesmärgiks oli lahendada kaks aastat varem avalikkuses segadust külvanud vastuolu. Rahvusvaheline enam kui 70 teadlast haaranud töörühm tegi avalduse, milles osutas, et väidetavalt aju arendavate mängude kasulikkus ei tugine teaduslikele faktidele. Paar kuud hiljem teatas 133-liikmeline rühm, et teaduskirjandusest leiab sellest küllaga tõendeid.

Autor: AFP/Scanpix

Kokku 52 erinevat tööd uurinud töörühma järeldas, et aju treenivates mängudes lahendatavad ülesanded parandavad selgelt võimekust lahendada täpselt sama tüüpi ülesandeid. Kuid on vähem selge, kui palju tõuseb nendest kasu nendega lähedalt seotud ülesannete lahendamisel. Tõendeid selle kohta, et aju treenivad mängud aitavad argielus paremini hakkama saada, pole peaaegu üldse.

Samas leidis töörühm, et mida kvaliteetsem oli uuring – näiteks haarasid need rohkemaid inimesi ja korraliku kontrollrühma – seda väiksem oli selles nähtav kasulik mõju.

„Me ei taha tõesti inimeste tuju rikkuda, aga vähemalt hetkel paistab, et vaimset võimekust tõstvad programmid parandavad vaid inimeste võimekust lahendada neis etteantavaid või neile väga sarnaseid ülesandeid,“ sõnas Fernard Gobet ERR Novaatorile. Seda peaksid silmas pidama teadlased kui ka laiem avalikkus. Hoolimata sellest, kui peibutavad on neid pakkuvate ettevõtete lubadused.

Samas osutas ta, et mõtet oma vaimsete võimete arendamisest ei tuleks veel täielikult maha kanda. Tarvis on aga üldisemat strateegiat, mille väljatöötamisel on võtmeroll tõenäoliselt ajuteadusel ja geneetikal.

Metaanalüüs ilmus ajakirjas Current Directions in Psychological Science.