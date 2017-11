Tartu ülikooli kiirendi taltsutab valgust

Kui täpne olla, siis on tegemist valguse sünkrotroniga – mille põhiliseks eesmärgiks on teha nähtavaks niivõrd väikesed detailid, mida ükski mikroskoop näha ei suuda. Sünkrotronid annavad olulise panuse erinevate alusteaduste arengusse. Uurimisteemadeks võivad olla antibakteriaalsed isepuhastuvad pinnad, mitmetes televiisorites kasutusel olev OLED tehnoloogia ja tuleviku elektriautode akud ja vähirakke intelligentsemalt hävitavad kapslid.

Sentimeetrise diameetriga vasktorus kiirendatakse elektronide kimp kuni 99,9999999985 protsendini valguse kiirusest ja nii on tegemist hetkel maailma moodsaima kiirendiga ning kõige eredama valguse allikaga.

Tartu ülikooli teadur, kiirendi ehitamise projekti juht, Rainer Pärna kirjeldab, et emotsioonid on ülevoolavad: “Tõepoolest, me olime palju tööd teinud kogu meeskonnaga, et seda esimest kiirt näha, see oli viie aasta töö esimene tulemus.”

MAX IV sünkrotron Lundi teaduspargis on üks maailma kaasaegsemaid teadustaristuid. Autor: FinEstBeaMS.eu

Hetkel ongi Pärna ise Rootsis, Lundis, kiirendi testimisel – käimas on kiirekanali optika reguleerimine ja häälestamine, mis Pärna sõnul on põhitööks järgmised paar kuud. Arusaadav, sest valguse kontrollimine ja suunamine endale sobival viisil nõuab palju täppistööd.

“Tegelikult on nii, et kogu linnak on hetkel maas, siin keskuses on veel alguse muresid. Hommikul alustasime kiirega testimist ja loodame pärastlõunal jätkata,” kirjeldab Pärna hetkeseisu. “Esimene teaduseksperiment saab olema ilmselt mõne väärisgaasiga, mis saab olema ka viimaseks katsetuste faasiks.”

Rainer Pärna (keskel) ja teised rõõmsad valguse taltsutajad. Autor: Rainer Pärna.

Tartu ülikooli füüsikud on soomlastega ühist kiirekanalit ehitanud viimased viis aastat ja enam kui 3 miljonit eurot maksev arendusprojekt on oluline osa Rootsi uuest Lundi linna külje alla rajatavast teaduspargist “Ideon”. Samal ajal kerkib MAX-IV kõrvale ka Euroopa neutronkiirguse allikas ESS (European Spallation Source). Valminuna moodustavad MAX IV ja ESS ühiselt Põhja-Euroopa suurima teadustaristu.