Eestis valmiv iseauto sillutab teed uuenduslike tehnoloogiate levikule

Silberauto arenduse projektijuhi Johannes Mossovi sõnul kannustab isesõitva auto ehitamist soov teaduse ja tehnoloogia arenguga kaasas käia. "Ühel hetkel võib tekkida olukord, et isejuhtivad autod on nii turvalised, et me ei pea enam nende keretöödega tegelema. Peame rohkem hakkama toimetama nende elektroonikaga, mõistma nende andureid. Kuidas need töötavad? See on ka meile õppeplatvorm," rääkis Mossov Vikerraadio rubriigis "Nutikas".

Otsast otsani Eestis tehtud

TTÜ mehaanika ja tööstustehnoloogia instituudi vanemteadur Raivo Selli sõnul on aasta kestva arendusprojekti eesmärk ennekõike kompetentside kasvatamine. "Üks põhjus, miks me oma lahendust tahame teha, on Silberauto, kes on võimeline autode keresid ise tootma. Sellest tulenevalt on lahendus palju põnevam, kui saame öelda, et tegemist on Eestis tehtud lahendustega – nii kere osas kui ka laadimislahendused. Mida rohkem me saame Eesti innovatsiooni ja kogemust sinna sisse panna, seda unikaalsem ja väärtuslikum see lõpptulemus on," laiendas vanemteadur.

Johannes Mossovi sõnul on projekti puhul kõige keerulisem nullist alustamine. " Meil pole kogemust, kuidas ehitada autokere nullist üles. Seetõttu on olnud palju katse ja eksituse meetodeid ja proovimisi. Kui TTÜ alustas suve alguses planeerimisega, siis meie alustasime samal ajal juba ehitamisega. Oleme jõudnud oma teise prototüübini ja see on kõige keerulisem osa selles," märkis Mossov.

Kere puhul oli kõige keerulisem see, et see oleks piisavalt jäik, tugev ja turvaline. Tavaliselt võtab ettevõte bussidele lisadetaili panemisel põhjaks auto sisemuse. "Sellele paneme detaili külge ja ei pea arvestama sellega, kas ta konstruktsiooniliselt oleks ideaalselt jäik, kas sinna tuleks mingeid asju juurde kinnitada. Praegu peame kõigele mõtlema, kuidas paneelid omavahel sobitada, kuidas kinnitada. Millised osad peaks jäädavalt kinni olema? Neid probleeme on päris palju," selgitas Mossov.

Selli sõnul on Eestis ettevõtteid ja asutusi, mis on sõiduki vastu juba tõsist huvi üles näidanud: "Olgu näiteks Ülemiste City, Tallinna Sadam, Lennujaam, mõned vallad. Pärnu linn plaanib selliseid promenaadil sõitma panna. Vajadus on suur, aga neid, kes selliseid lahendusi pakuks, ei ole".

TTÜ ja Silberauto ehitatud isesõitev auto peaks TTÜ linnakus liikuma hakkama suve alguses, kui saabub projekti neljas etapp. Avalik esitlus peaks toimuma septembris 2018, kui TTÜ tähistab 100. sünnipäeva.