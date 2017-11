TTÜ magistrandid ehitasid superkondensaatorite jõul sõitva ratta

Superkondensaator ehk kaksikkihtkondensaator on põhimõtteliselt suure mahtuvusega aku. Ka Eestis valmistab neid üks ettevõte, milles käib tööl üks ratta valmistajaist. Sealt ka kasutusel olevad superkondensaatorid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ratta mõte on näidata, et kiiresti laetavaid ja suure mahtuvusega elemente on võimalik ka sel viisil kasutada.

"Õnneks nende eelis on selles, et me saame seda kiiresti laadida. Põhimõtteliselt sõidad 20 minutit, ühe minutiga laed täis, sõidad edasi. Ja ei peagi ootama," selgitas TTÜ tootearenduse ja robootika magistrant Jaan Intar.

Raam tuli samuti ühelt sponsorettevõttelt, kuid seitsmemeheline meeskond üritas võimalikult palju ise teha. Ratta valmistamiseks kulus kaks kuud.

Juhendaja on ilmselt tulemusega rahul, sest mitte kõik magistritööd ei õnnestu, mõni ei hakkagi tööle.

"Kuna meil on mehaanikateaduskond, siis mehaanikud on sageli ettearvamatud ja ettevaatamatud elektriga. Ja elekter on see, mis meile sageli siin vigurit mängib. Need ebaõnnestumised on sageli olnud läbipõlemised elektri, elektroonika tasemel," selgitas TTÜ tootearenduse dotsent Toivo Tähemaa.