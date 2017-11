"Suud puhtaks": arstid vastasid vaktsiiniskeptikute küsimustele

Eestis kasvab vaktsineerimisest keeldujate ja vaktsineerimata laste arv. Miks see nii on? Mida me peame vaktsineerimisest teadma?

Vaktsineerimistest keeldumiste protsent võrreldes vaktsineerimiste üldarvuga pole suur, 2016. aastal sõltuvalt vaktsiinist 3–4 protsenti. Kuid vaktsineerimise eest vastutajatele valmistab muret keeldujate arvu püsiv kasv ja mitme haiguse puhul vaktsineerimata laste arvu kasv.

Maailma terviseorganisatsiooni hinnangul tuleks vaktsineerida vähemalt 95 protsenti elanikkonnast, et takistada tõsiste nakkushaiguste levikut. Kuni 2-aastaste laste seas on mitmete haiguste puhul langenud vaktsineeritute osakaal 1–2 protsenti. See on pisut alla soovitusliku 95 protsendi piiri. Kuni 14-aastaste laste seas on vaktsineeritute osakaal veel üle 95 protsendi, kuid langustrend on sarnane.

Lapsi vaktsineeritakse Eestis 11 nakkushaiguse, näiteks difteeria, teetanuse, b-viirushepatiidi, leetrite, mumpsi, tuberkuloosi vastu. Järgmisel aastal lisatakse riiklikku vaktsineerimiskavasse tüdrukute vaktsineerimine HPV ehk papilloomviiruse vastu (HPV võib põhjustada emakakaelavähki). Täiskasvanuid vaktsineeritakse iga 10 aasta järel tasuta difteeria ja teetanuse vastu. Väljaspool riiklikku vaktsineerimiskava on võimalik end tasuliselt vaktsineerida veel mitmete haiguste vastu, näiteks gripp, puukentsefaliit või tuulerõuged.

2016. aastal väljastati Eestis hulgimüügist apteekidele ja haiglatele ligikaudu 366 600 vaktsiiniannust. Samal aastal saadeti ravimiametile 45 teatist vaktsiinide võimalike kõrvaltoimete kohta. 41 juhul hinnati seos vaktsiiniga võimalikuks ning neist 7 teatises kirjeldati tõsiseid reaktsioone.

