Radiosüsinikumeetod paljastas Eesti vanima inimasula

“Minu elus on palju salme, aga refrään on ikka meditsiinigeneetika,” parafraseerib Riina Žordania Eesti filmiklassikat, kui võtab Rakveres Eesti inimesegeneetika ühingu aastakonverentsil vastu elutööpreemia.

Peatselt kinnitasid seda nii esimesed radiosüsinikudateeringud kui samal ja järgmistel aastatel kiviajauurija Lembit Jaanitsa proovikaevamistel kogutud leidude dateeringud. Need kõik langesid vahemikku 9300–9750 radiosüsinikuaastat (täna on Pulli kui Kunda kultuuri asula kasutusajana märgitud umbes 8900 aastat e.m.a). Nii avastatigi mitme eri valdkonna asjatundjate ühistööna uus ja ühtlasi Eesti vanim inimasula, mis on unikaalne kogu Põhja-Euroopas.

Proove näidati professor Kalju Paaverile, kelle arvamus seda oletust kinnitas. Nii saigi püstitada hüpoteesi, et jälile on saadud uuele, teadaolevaist tublisti vanemale muinasaegsele asulakohale.

1967. aastal tõi Eesti geoloogiavalitsuse töörühma juht Kalju Kajak Tartu laboratooriumisse dateerimiseks kolm Pärnu jõe kaldalt Sindi asula lähedalt võetud proovi, mille analüüsiks ettevalmistamise käigus märkas Jaan-Mati Punning nendes sisalduvaid looma- ja kalaluutukikesi. Loomulikult tekkis mõte, et need võisid sinna sattuda inimtegevusega.

Kuna luuleidude dateerimine algselt paleozooloogiaga seotud küsimuste lahendamiseks rajatud Tartu laboris tingis vajaduse ka muistsete asulakohtade vanuse määramiseks, viis see peatselt edasi Baltikumi inimasustuse tekke ja arengu kronoloogia uurimiseni. Selle valdkonna üks tähelepanuväärsemaid tulemusi on tänaseni Pärnu jõe paremal kaldal Sindi linna lähedal asuva Pulli asulakoha vanuse määramine.

Vaikmäe meenutab, et omal ajal Tartusse ja Tallinnasse rajatud radiosüsinikulaboratooriumide püsikliendid on kõikidel aastatel olnud loomulikult eesti arheoloogid.

