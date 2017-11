Saksamaa kutsub üles purustama laste järele luuravaid nutikelli

Helikopter-vanemate äng ja tehnoloogide püüdlused leida oma ideedele turgu kombineerusid tooteks, mis paneb proovile arusaamad laste kasvatamisest ja nende õigusest privaatsusele. Juhtunus on veel kolmas vajalik osapool, tänu kellele saame toimuvast ehk õigeaegselt teada.

Viimasest alustades piisab viidetest Hitleri loodud poliitilise politseiorganisatsioonile Gestapo ja hiljem ida-saksamaalasi terroriseerinud analoogse sisuga Stasile, et mõista, miks on antud kaasus sakslastele personaalselt tunnetatavalt kõheduse põhjustaja ja selle kaudu poliitiliselt tundlik teema. Miks sündis tublide inimeste maal kodanikke jälitav ja erakordse julmusega nõrgemal positsioonil olijaid represseeriv fenomen?

Vastuse leiab psühholoog Philip Zimbardo kurikuulsast Stanfordi vangi katsest, milles muutusid juhuslikult teiste üle võimu saanud vangivalvuri rolli täitnud üliõpilased iseeneslikult vägivaldseteks tõbrasteks. Vangide rühma sattunud liikmed teisenesid sõnakuulelikeks oma inimväärikusest loobujateks. Inimeses peituv julmus ning jõhkrus vajab esile tulekuks soodsaid tingmusi, näiteks tajutavat võimu kasvu.

Võimust rääkides ei tohi unustada, et selles peitub ka olulisel määral head. Näiteks arsti võim patsiendi üle suurendab ohutust sarnaselt lapsevanema võimule laste üle. Üks allub teise otsustele. Kui need on heasoovlikud, lõppeb kõik hästi. Oht kaasneb võimu kasvuga teise osapoole elutahkude üle, mis muudab tasahilju ühed valitsejateks ja teised nähtamatute seintega vangikongi elanikeks. Seejuures ei pea taoline areng kulgema viha ega sõja olukorras.

Mõistetavalt kaasneb lapsevanemaks olemisega mure, mis kulmineerub osade puhul vormi, milles paistavad nad hõljuvat nähtamatu helikopterina pidevalt laste peade kohal. Siia sobib kontrastiks Amazoni rajaja Jeff Bezose hiljutises intervjuus öeldu, et ta lasi oma lastel juba neljaaastaselt teravate nugadega kokku puutuda. Parem on kasvatada üheksa sõrmega kui saamatuid inimesi. Samas müüb Amazon mitmesugust kaupa just sellistele lastevanematele, kes ei lase lastel iseseisvalt mitte midagi teha ega olla.

Taolisele kliendirühmale mõtlevad uusi kaupu ja teenuseid välja tehnoloogid, kes juhinduvad oma analüüsides tehnilise teostuse probleemidest, mitte reaalse vajadusega seotud tõkenditest. Näiteks nuputavad nad tarkvara või raudvara kallal, mis võimaldab lapsevanematel pidevalt jälgida, kus nende võsukesed asuvad, ja kuulata pealt, mida nad teevad.

Saksamaa Bundesnetzagentur ehk võrgu järelvalve amet keelustas lastele mõeldud nutikellade teatud mudelid, soovitab lastevanematel need purustada ja saata seejärel tõendusmaterjal ametkonnale. Saksamaal ei tohi pealtkuulamise seadmeid kasutada.

Probleemiks on uudsed SIM-kaardiga nutikellad, mille piiratud telefoni funktsiooni saab kuritarvitada. Näiteks võivad rakenduste loojad pealt kuulata kella omaniku ümbruses toimuvat. Samuti on võimalik sundida taoliseid kelli ilma omaniku teadmata teatud numbritele helistama, kust omakorda võidakse koguda lapse ja tema ümbruse kohta teavet, jälgida tema liikumismustreid jne.

Vahest veelgi ebamugavamaks võib aga pidada lapsevanemaid, kes ei piirdu laste asukoha kontrolliga, vaid kuulavad muu hulgas pealt, mis toimub nende koolitundides, sealhulgas luuravad õpetajate järele. Siin pakub ja provotseerib tehniline võimalus lapsevanemaid käituma sarnaselt halva kuulsusega salapolitseile, kuna see ongi nimetatud kellarakenduste üks funktsioon.

Sakslaste keeld võib mõjutada oluliselt taoliste kellade äri. Lastele mõeldud nutikellade turuniši võib pidada igati nutikaks. Tänu telefonis peituvale ajanäitajale pole käekellade kandmine enam levinud, eriti laste seas. Nüüd oli avanemas soodne turg, mis kasutas ära lastevanemate nõrkust ja leidis viisi, kuidas müüa lisaks telefonile veel samale kliendile nii raudvara, rakendusi kui ka sideteenust.

Juhtunut võib pidada asjade interneti ajastu nurinähtuseks, mis ei jää sugugi viimaseks. Kõikjale tungivate võrguühendusega lihtsakoelisi funktsioone teostavate seadmetega kasvab oluliselt privaatsust riivavate juhtumite risk. Odavuse tõttu peab neid müüma võimalikult palju, kuid samas tegema võimalikult vähe kulutusi järeltoele, sealhulgas turvavigade kõrvaldamisele.

