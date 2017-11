Magnet muudab muusika nauditavust

“Minu elus on palju salme, aga refrään on ikka meditsiinigeneetika,” parafraseerib Riina Žordania Eesti filmiklassikat, kui võtab Rakveres Eesti inimesegeneetika ühingu aastakonverentsil vastu elutööpreemia.

Zatorre ja kaasautorid kirjutavad ajakirjas Nature Human Behaviour , et kui juba muusika meeldivust sedaviisi mõjutada saab, siis küllap on enam-vähem võimalik mõjutada ka mõnede muudegi kogemuste meeldivust. See aga võib avada võimalusi mitmesuguste sõltuvushäirete, aga ka depressiivsuse ja ülekaalulisuse vastu hakkamiseks.

Kes meist ei armastaks muusikat! Isegi väga paljud armastavad. Paljud isegi väga. Mõned veidi vähem ja päris vähesed üldsegi mitte. Nüüd on Kanada teadlased leidnud ajust üles just selle koha, mis on muusikaarmastuse aluseks.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel