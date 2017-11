Uue kompuutertomograafiga saab piiluda mistahes materjali sisemusse

Eesti maaülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli koostöös on valmimas nutika tootmise tuumiktaristu. Maaülikoolis avatud kompuutertomograafia labor on osa sellest, pakkudes nii teadlastele kui ka ettevõtetele võimalust uurida mitmesuguste detailide siseehitust, avastada pragusid, tühimikke ja muid puudusi.

"Meditsiinis on kompuutertomograafia levinud metoodika juba 1970. aastatest. Arvutustehnika arengu ja tarkvaravõimaluste paranemisega on nüüd tekkinud valdkonnana ka tööstuslik kompuutertomograafia. See tegeleb masinaehituses, mehhaanikas kasutatavate füüsiliste kehade detailide valmistamistäpsuse kontrollimisega," rääkis maaülikooli tehnikainstituudi teadur Tõnu Leemet Vikerraadio rubriigis "Nutikas".

"Seadmes on kaks röntgenkiirguse allikat, mis on erineva võimsusega. Kiirgusallika vastas on ekraan, detektor ja nende kahe vahel on uuritav detail. Pidevas röntgenkiirguses detaili pööratakse 360 kraadi ja detektor pildistab seda teatud intervalliga. Kahemõõtmelistest piltidest rekonstrueeritakse arvutis kolmemõõtmeline mudel," selgitas Leemet seadme tööpõhimõtet.

Tallinna tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi professor Tauno Otto sõnul on tegemist on Blatikumi regioonis ainulaadse seadmega. "Tulevikus on mõeldud see koos töötama TTÜs asuva metalli 3D printimissüsteemiga. Siin skanneeritud esemest tekib arvutisse punktiparv, mille saab välja printida ja vastupidi. Kõik, mis prinditakse TTÜ-s, on võimalik siin üle kontrollida ja vaadata, kas arvutis loodud mudel kattub väljaprindituga ja millised on erisused," rääkis Otto

Ettevõtete elav huvi

Norma tööriistavabriku projekteerimisosakonna juhataja Vahur Leinberg näeb kahe ülikooli koostöös valmival nutika tootmise tuumiktaristul mitmeid rakendusvõimalusi ka tööstusettevõtete vajadustest lähtuvalt.

"Peamine huvi tomograafi puhul on kvaliteedi tagamine meie toodangule ja ka rakistele, mida me ise valmistame. Kompuutertomograafia puhul on lisaefekt näha tühimikke, mis võivad olla metallide sees. Surve valus, poorsus – see kõik on seni avastamata. Ainuke võimalus praegu on detail pooleks lõigata ja seda visuaalselt uurida," selgitas Leinberg

Tõnu Leemeti sõnul on Norma kõrval suurt huvi kompuutertomograafi a võimaluste vastu näidanud ka teised ettevõtted, näiteks Skeleton ja mitmed metalli- ja plastivaluga tegelevad firmad. "Ilmselgelt see on midagi, mis on turul tööstusele vajalik. Seni on seda teenust tellitud välismaalt kalli raha eest, usun, et me saame pakkuda seda teenust soodsamalt," lisas Leemet.

Otto sõnul võivad tulevikus sellised seadmed saadagi tootmise lahutamatuks osaks: "Hetkel on ta suhteliselt eraldiseisev, aga kui kasutada robotiseerimist ja nutikat tootmist laiemalt, siis võivad sellise kontrolli läbida ka kõik tooted."

Kompuutertomograafia labori võimalused olid pikemalt jutuks Vikerraadio rubriigis "Nutikas".