Seitse Eesti teadlast valiti maailma mõjukaimateks

Värskelt ilmunud Clarivate Analytics firma edetabel loetleb enam kui 3000 mõjukaimat loodus- ja sotsiaalteadlast maailmas. Eestist on edetabelisse jõudnud seitse teadlast – neist kuus töötavad Tartu ülikoolist ning üks Eesti maaülikoolis.

Tabelisse on tänavu jõudnud üle 3300 teadlase 900 institutsioonist – Eesti oli ainuke Balti riik, kust jõudsid tabelisse kahe ülikooli teadlased.

Mahukas edetabel, mille andmed on varasemalt ilmunud Thomson Reutersi nime all, hindab teadlase mõjukust selle järgi, kui palju kasutavad tema teadustööd teised teadlased (st viitamiste määr). Mida enam teised teadlase tööd enda oma toetuseks kasutatavad, vaidlustavad või aluseks võetakse, seda mõjukam ta Clarivate’i analüüsi hinnangul on.

Tabelis esile tõstetud Tartu ülikooli teadlasted:

geneetikateadlased Andres Metspalu (Eesti geenivaramu direktor), Tõnu Esko (populatsiooni- ja funktsionaalse genoomika vanemteadur) ja Markus Perola (külalisprofessor);

(Eesti geenivaramu direktor), (populatsiooni- ja funktsionaalse genoomika vanemteadur) ja (külalisprofessor); seeneteadlased Urmas Kõljalg (mükoloogiaprofessor, akadeemik) ja Leho Tedersoo (mükoloogia vanemteadur);

(mükoloogiaprofessor, akadeemik) ja (mükoloogia vanemteadur); taimeteadlane Martin Zobel (taimeökoloogia professor, akadeemik).

Eesti maaülikooli lippu hoiab kõrgel taimeteadlane Ülo Niinemets (taimekasvatuse ja taimebioloogia professor, akadeemik).

Võrreldes möödunud aastaga on eesti teadlaste arv tabelis kahekordistunud ja Tartu ülikooli esindatus tõusnud lausa kolmekordselt.

“Mul on hea meel tõdeda, et Eesti tippteadlaste töö tulemused on leidnud tunnustamist ülemaailmses võrdluses,” avaldab heameelt Kristjan Vassil, Tartu ülikooli teadusprorektor.

“Edetabel ei hõlma paljusid ühiskonna ja majanduse jaoks olulisi teadusvaldkondi, samas on inimese genoomis sisalduva info alusel uute rakenduste välja töötamine meditsiinis ja elustiku muutusi mõjutavate mehhanismide uurimine kindlasti ühiskonna heaolu silmas pidades olulised teadusvaldkonnad,“ lisas ta.

Täpsemalt Clarivate Analyticsi metodoloogiast ning tänavusest edetabelist leiab tutvustavast videost.

Edetabel on täismahus samuti üleval Clarivate Analyticsi kodulehel.