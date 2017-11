R2 Portaal: Jurvetsoni juhtum kompab üleilmse suuräri taluvuspiire

Sotsioloog küsis üliõpilaste käest, mida tähendab, kui öeldakse "hea mees"? Näiteks matustel öeldakse, et oli hea mees. Vastustena kõlasid sellised omadused nagu hooliv, teistega arvestav, aus jne. Hea küll, teatas õppejõud ja küsis järgmiseks, mida tähendab kui öeldakse "tõeline mees"? Seekord olid vastused teistsugused. Julge, autoriteetne, valmis riskima, nõrkusi alla suruv, selline, kes käitub nagu mees ega nuta, kõlasid iseloomustused.

Järelikult on raske otsida samast kohast nii head kui ka tõelist meest. Ilmselt saab olla mees rohkemal kui ühel moel. Kindlasti leidub inimesi, kellele meeldivad ühed rohkem kui teised. Meeste poolt vaadates mõjutab poosi valik eluiga. Mehisusega passivad vägivald ja risk ning pingerohke põli teevad elu aastaid ühemaks. Olgu siis põhjuseks autoavarii, surm läbi vägivalla, vanutav haigus või enesetapp.

Huvitav, milline elustrateegia iseloomustab eesti päritolu USA riskikapitalisti, kuulsa investeerimisettevõtte Draper, Fisher, Jurvetsoni tegevjuhti ja partnerit Steve Jurvetsoni? Õppurina oli ta väga tubli, lõpetades ülikooli kursuse parimana ja teenides välja magistrikraadi kahel erialal, elektrotehnikas ning ärijuhtimises. Ta teenis juba ülikoolipäevil äriringkondades hea kuulsuse ja sai teisel kursusel töökoha riskikapitali pakkuvas firmas Draper-Fisher. Peagi lisandus firma nimesse partnerina Jurvetsoni nimi.

Kui Sabeer Bhatia ja Jack Smith tegid 1996. aastal valmis maailma ühe esimestest veebipõhistest e-kirja platvormidest, oli Jurvetsonil piisavalt julgust investeerimaks uudsesse ettevõtmisse 300 000 dollarit. Seda sammu võib pidada stardipauguks peagi pööraseks kujunenud interneti ettevõtmiste ajastule, sest investeerimise objektiks oli maailmale võõras e-kirja teenus Hotmail. Aasta hiljem enam nii ei mõeldud, kui Microsoft ostis ettevõtmise väidetavalt 400 miljoni dollari eest.

Meheks olemise edu märkidena olgu lisatud, et ta oli maailmas esimese Tesla Model S omanik ja oleks peaaegu saanud enne Elon Muski ka Model-X’i omanikuks, kuid peab nüüd rahulduma autoga millel on järjekorra number 2. Muude ettevõtete seas kuulub Jurvetson nii Tesla Motors kui ka SpaceX nõukogudesse. Seega võib teda pidada tegijaks.

Paljudele on need asjaolud teada. Sõjapagulastest eestlaste perre sündinud Steve Jurvetson on käinud Maarjamaal, omab meie e-residentsust ja temast on kohalikus meedias piisavalt räägitud. Seekordne põhjus tema mainimiseks on muutumas vaata, et sama moodsaks kui aastate eest internetiärist rääkimine.

Steve Jurvetson lahkus nädala eest ettevõttest Draper, Fisher, Jurvetson. Tõenäoliselt kaob ettevõttelt ka tema nimi. Lahkumine polnud lausa vabatahtlik, sest mees saadeti üle-eelmisel nädalal sundpuhkusele. Nädalavahetusel otsustas firma nõukogu ühehäälselt esitada talle soovitus vabatahtlikult lahkuda. Põhjuseks olevat ebaausus, millega on ta korraldanud oma isiklikku elu ning partneritele kajastanud.

Täpsemalt on teemaks Jurvetsoni keerulised naissuhted. Ei, teda ei süüdistada vägivallas, seksuaalses ahistamises ega muus räiges, millega iseloomustatakse viimasel ajal mitmeid tuntud ja edukaid mehi. Abielus Jurvetsoni isiklik elu sisaldas sedavõrd keerulisi suhte kolm-ja-nelinurki, et see kajastus väidetavalt tema käitumistes, mis omakorda paistis mõjutavat suhteid kolleegidega.

Nüüdseks on Jurvetsonil käimas lahutus. Ta lubas ootamatult tekkinud vaba aja kasutada valesüüdistuste ümberlükkamiseks ja vajadusel kohtus käimisele. Seega on vara teda hukka mõista. Pigem väärivad tähelepanu paar asjaolu. Esiteks on edukate meeste lubamatu käitumise uudiste levik muutnud naiste suhete teema nii tundlikuks, et isegi mõnede osapoolte hinnangul Jurvetsoni seebiooperlik juhtum ületab maailma mastaabiga suuräri taluvuse piire. Teine seostub kaudselt samaga, demonstreerides kuivõrd vähesest ja tehnoloogiakaugest võib piisata selle valdkonna mõjutamiseks.

Mitmetel hinnangutel on Jurvetson tehnoloogia rahastamise maailmas oluline tegija. Kas edaspidi peab rääkima, et oli? Huvitav, millise mehe tüpaaži esindaksid sõnad edukas ja looser?

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates Portaal.