Oktoobripööre: kuud Petrogradis, millega tõmmati joon alla tsaariajastule

Kätte jõuab bolševike jaoks tähtis kuu oktoober. 10. kuupäeval teatab enamlaste keskkomitee, et “relvastatud ülestõus on vältimatu” ja sellega seoses luuakse sõja-revolutsioonikomitee, mis hakkab pööret juhtima. Esimeste nädalate jooksul võtavad bolševikud enda kontrolli alla Talvepalee ning loovad uue seadusandluse. Pöördelised sündmused toimuvad seejuures ilma igasuguse vastuhakuta keskvõimu poolt, vaid oktoobri teises pooles leiavad aset nädala kestvad kokkupõrked Moskvas.

Nii seisid inimesed tunde tänavatel oodates leiba, mida jagati ratsioonide alusel. Esimesena tõstavad vana kalendri järgi 23. veebruaril pead naisliikumised, kes nõudsid toitu, rahu ja valimisõigust. Mõne päevaga levivad protestid üle Petrogradi. Meeleavalduste põhiliseks vihaobjektiks on tsaari käpardlik riigijuhtimine, mis on jätnud rahva vaesusesse virelema.

Mälestusstreik ei lõppe nii pea ning kuu hiljem ehk veebruaris keeldub tööpostile asumast endiselt 100 000 inimest. Samal ajal vaevleb impeerium majandusraskustes, kuna 1914. aastal alanud sõda on kestnud juba kolm aastat ja selle käigus on kasvanud riigivõlg ähvardas ajada riigi pankrotti. Venemaa tööstused olid vallandanud palju inimesi, mistõttu oli inimeste elatustase äärmiselt madal, kuid massilise laenamise tõttu tekkinud inflatsioon ajas toidu- ja küttehinnad lakke.

