Süsivesinikuudu hoiab Pluuto jaheda

Teadlased on aru saanud, miks kääbusplaneet Pluuto nii jahe on.

Kui NASA kosmosesond New Horizons Pluutost kahe aasta eest mööda kihutas, siis näitasid selle pardalt tehtud mõõtmised, et Pluuto keskmine pinnatemperatuur on umbes -200 °C kraadi, mis on umbes 30 °C külmem, kui enne arvati. Miks Pluuto nii külm on, on jäänud seni mõistatuseks.

Nüüd uuris väike teadlasrühm eesotsas Xi Zhangiga Ameerika Ühendriikidest Santa Cruzi California ülikoolist asja ja väidab ajakirjas Nature, et põhjuseks on pisikesed süsivesinikuosakesed, mis moodustab planeedi atmosfääris pakse udukihte. Zhangi ja kolleegide koostatud arvutimudelis neelavad need osakesed endasse soojust ja kiirgavad selle siis infrapunakiirgusena kosmosesse. Selle lekke tulemusel ongi atmosfäär külmem, kui see muidu oleks.

Süsivesinikud, olgu meenutatud, on süsiniku ja vesiniku ühendid, milles süsiniku aatomid on moodustanud ahela ja vesiniku aatomid paiknevad piki seda ahelat süsiniku aatomite küljes. Sellistest ühenditest see Pluuto udu siis koosneb.

Zhang ja kaasautorid loodavad, et ületuleval aastal üles lennutatav James Webbi kosmoseteleskoop võiks suuta uduosakestest maailmaruumi kiirguvat infrapunakiirgust mõõta. Siis oleks nende seletus veelgi kindlamini põhjendatud.