Otse kell 10: kuhu rändavad venelased, kuhu eestlased pühade ajal?

Intervjueeritavaks on Tartu ülikooli inimgeograafia spetsialist Veronika Mooses, kelle uuringutest on selgunud, et pühadeaegsetes liikumistes on segregatsioon - eestlased ja venelased liiguvad näiteks jõulude ja jaanipäeva ajal erinevates suundades ja erineval määral. MIks see nii on, selgub kell 10 algavast Facebooki otseintervjuust.

Allolevalt kaardilt saab vaadata, kus tähistavad jaanipäeva eestlased, kus venelased.