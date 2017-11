Teadlased muutsid esimest korda inimkeha sees asuvaid geene

Teadlased muutsid haruldase päriliku haiguse raviks teadaolevalt esimest korda püsivalt inimkeha sees asuvate rakkude DNA-d, kirjutab Associated Press. Kuigi inimeste geenivigu on parandatud varemgi, on tehtud seda seni katseklaasis ja organismi viidud juba muudetud pärilikkusainega rakud.

"Võimas saavutus ikka," kinnitas Tõnis Timmusk, tööga mitte seotud Tallinna tehnikaülikooli molekulaarbioloog ERR Novaatorile.

Ettevõtmise eesmärgiks oli leevendada Hunteri sündroomiga 44-aastase mehe sümptomeid. Ainevahetushäirega inimestel puudub või ei tööta korralikult geen, mis vastutab teatud süsivesikute lõhkumiseks kasutatava valgu tootmise eest. Vea parandamiseks tilgutati mehe veeni miljardeid geenikoopiaid üheskoos tsink-sõrmedena tuntud valkudega. Need peaksid jõudma lõpuks maksarakkudesse.

"Juba mitu aastat tagasi kirjeldati tsingi-sõrmedega valkude omadust siduda kindlaid DNA-järjestusi ja muuta DNA-s spetsiifilisi kohti. Need on DNA-d siduvad valgud ka normaalses organismis," selgitas Tallinna tehnikaülikooli keemia- ja biotehnoloogia instituudi professor Erkki Truve. Vigane pärilikkusaine lõik lõigatakse tsink-sõrmede meetodit kasutades genoomist välja ja asendatakse terve geenikoopiaga. Muutused on püsivad ja pöördumatud.

Ainult aeg näitab...

Teadlaste sõnul peaks suutma mehe maks toota ensüümi piisavalt juba juhul, kui asendus tehakse vaid igas sajandas rakus. Sellest, kui edukas protseduur oli, saavad teadlased teada aga hinnanguliselt kolme kuu pärast. Nõnda pidas Timmusk sündmuse meediakajastust veidi kummaliseks. Tavaliselt jõuavad sellised uudised avalikkuse ette alles siis, kui on nähtud paranemismärke või on vastupidiselt selge, et teraapia ei aidanud.

AP-s ilmunud artiklis nentis Scrippsi translatiivse teaduse instituudi sõltumatu ekspert Eric Topol, et teadlased mängivad emakese loodusega ja kõiki teraapiaga seonduvaid riske ei saa ette teada. Samas rõhutas ta, et taolisi uuringuid peab ikkagi tegema, sest tegu on ravimatute haigustega. Liiatigi on jõutud eelnevates loomkatsetes paljulubavate tulemusteni.

Truve kinnitas, et põhimõtteliselt pole seente, taimede, loomade ja inimeste vahel antud juhul mingit põhimõttelist erinevust. Kui meetod töötab rottide ja hiirte puhul, võiks see anda tulemusi ka inimeste puhul.

"Kuigi loomulikult võivad seal tekkida teatud tehnilised probleemid. Inimese kehas on 100 miljardit rakku ja me tahame muuta konkreetset järjestust väga konkreetsetes rakkudes. Kuid sarnane tehniline probleem on ju iga ravimiga, tahame mõjutada kindlaid rakke," lisas professor.

"Inimese genoomis võivad olla mutatsioonid, mida loomadel ei ole. Samuti on näiteks ajuhaigustest rääkides loomadel ja inimestel erinev aju-vere barjäär. Neid erinevusi ikka on," märkis Timmusk. Teiste sõnadega, lõplik tõde selgub alles kolme kuu pärast.

Eetilised dilemmad?

Kui katseklaasis pole inimrakkude geneetiliselt muundamises enam midagi harukordset, siis inimeste geneetiliselt muundamine on paljudes riikides seaduslikult keelatud "Kui räägime inimesest tervikuna, on juriidiliselt lahtine debatt, kas see on ikka lubatud või keelatud," märkis Truve.

Eetilisest seisukohast Timmusk geenide muutmises erilist probleemi ei näe, tuues paralleeli kunstliku viljastamisega. "See on ka n-ö evolutsiooni vastu töötamine. Geeniteraapia haarab praegu haruldasi haigusi. Sul ei ole muud varianti. Ravimeid nende jaoks majanduslikel põhjustel arendama ei hakata. Seega, kuidas sa ütled haigust põdeva inimese lähedaselt, et ei, seda haigust me ei ravi, sest see oleks loomuliku evolutsiooni häirimine?" küsis professor.

Geeniteraapiate vallas tehtavatest uuringutest rääkides lisas Timmusk, et enamasti eelnevad teraapia inimestel rakendamisele loomkatsed. Kui aga patsient on nõus, tegu on väga harva esineva haigusega (ehk seda põeb maailmas kümmekond inimest) ja seis on väga lootusetu, jäetakse ka see samm mõnikord vahele.

Maailmas põeb Hunteri sündroomi ja sellega sarnanevaid ainevahetushaigusi vähem kui 10 000 inimest. Suurem osa kahjulikku mutatsiooni kandvatest inimestest surevad juba noores eas. Suhkrute kuhjumine rakkudes võib tekitada muu hulgas arenguhäireid, organipuudulikkust ja ajukahjustusi. Isegi selle leebemat vormi põdevat ameeriklast oli opereeritud haiguse tõttu enam kui 20 korda.