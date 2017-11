1770. aasta magnettorm kestis üle nädala

Peaaegu 250 aastat tagasi läks taevas Aasia kohal enam kui nädalaks ajaks tulipunaseks. Kummalise loodusnähtuse tunnistajad tegid selle kohta ülestähendusi. Nüüd on Jaapani teadlased neid ülestähendusi uurinud ja teinud neist järelduse, et nähtuse põhjustas kõigi aegade kõige kestvam geomagnetiline torm, mis nüüdseks teada.

Senigi oli teada, et see magnettorm on olnud üks võimsamaid, kuid arvati, et ta möllas 1770. aastal vaid kolm päeva – 16. kuni 18. septembrini.

Kuid Hisashi Hayakawa Osaka ülikoolist ja ta kolleegid on läbi uurinud suure hulga hiljuti leitud ajalooürikuid, nende seas valitsuste dokumente ja inimeste isiklikke päevikuid, mille põhjal väidavad võrgupaigas ArXiv, et magnettorm vältas lausa üheksa päeva ja erakordset taevapuna nähti ka kaks korda suuremal alal, kui seni teatud.

Taeva tegid punaseks virmalised, mis väiksematel laiuskraadidel just seda värvi kipuvad olema. Tormipäevist on säilinud ka päikeseplekkide jooniseid, kus on need tavapärasest kaks korda suuremad. Jaapani kohal lõõmanud virmalistest tehti kirjalikke ülestähendusi ja isegi joonistusi. Autor: The National Diet Library

Geomagnetiline torm kujutab endast Maa magnetvälja korrapäratut muutumist, mis tavaliselt kestab mõnest minutist kuni paari ööpäevani. Põhjuseks on Päikese võimsatest loidetest vallanduv päikesetuule puhang.

Kõige võimsam magnettorm on seni registreeritud 1859. aastal. 1989. aasta magnettorm põhjustas aga Põhja-Ameerikas suure voolukatkestuse. Kardetakse, et väga võimas geomagnetiline torm võib tänapäeva tehnikast sõltuvas maailmas palju pahandust teha.