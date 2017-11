Viktoriin: Pandivere kõrgustiku teeb eriliseks...?

Viktoriini eesmärk on tutvustada põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele geograafia erinevaid uurimissuundi või rakendusvaldkondi. Nii esitatakse sel nädalal teisipäevast neljapäevani põhikooliõpilastele üks ja gümnaasiumiõpilastele kaks küsimust kas loodusgeograafiast, inimgrograafiast või kartograafiast.

Küsimused ilmuvad iga päev kell 8 EGEA-Tartu veebilehel ja ERR Novaatoris

Vastamiseks on aega samal päeval kella 19.00. Õiged vastused avaldatakse samas koos järgmise päeva küsimusega.

Neljapäeval on veebiviktoriini teemaks loodusgeograafia.

Loodusgeograafia moodustab kõikidest geograafia-teemalistest uurimustest väga suure osa. Loodusgeograafid uurivad peamiselt maapinnal ja atmosfääris toimuvat, aga ka maapinda mõne meetri sügavuselt.

Näiteks uurivad loodusgeograafid mulla, õhu ja vee koostist, aga ka taimeliikide levikut ning looduses esinevate nähtuste omavahelisi seoseid ja mõjusid. Pinna- ja põhjaveekogude uurimisega tegeleb hüdroloogia.

Täpsemalt tegelevad hüdroloogid ehk vee-uurijad Maal asuva vee liikumise, kvaliteedi ning jaotumise uurimisega. Kõige rohkem tähelepanu saab kindlasti hüdroloogiline tsükkel ehk vee liikumine maapinnal, selle all ja kohal.

Samas on ka teised uuringuvaldkonnad olulised, sest meil on vaja teada, milline on vee kvaliteet ja kuidas on see muutunud ning samuti seda, millised muutused leiavad aset vee jaotumises erinevate veevarude vahel.

Enamuse Maal asuvast veest moodustab soolane vesi, mida on 97% kogu vee hulgast. Magevett on Maal vaid umbes 3%. Kõige suurem mageveevaru asub liustikes, ent ka põhjavesi moodustab kogu Maal asuva magevee hulgast märkimisväärse osa - peaaegu kolmandiku - ning seetõttu on põhjavee uuringute näol tegemist olulise valdkonnaga.

Põhjavesi on allpool mullavett asuv vesi, mis tähendab, et tegemist on lähtekivimis või sellest allpool asuva veega. Kuigi põhjavesi asub sügaval maapinnas ja me võime arvata, et see on seal hästi kaitstud, siis nii see ei pruugi alati olla. Seetõttu on vaja pidevalt tegeleda põhjavee kaitsmisega, et säilitada selle kvaliteeti.

Küsimus põhikoolile ja gümnaasiumile:

· Millisel põhjusel saab suur hulk Eesti jõgesid alguse Pandivere kõrgustikult ja selle jalamilt?

Lisaküsimus gümnaasiumile:

· Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlik ala on Eestis ainuke omataoline. Mis teeb just selle piirkonna eriti tundlikuks saastamise (näiteks erinevate lämmastik- ja fosforväetiste või kahjurimürkide) suhtes?

