Õige vastus : Suurim kohalik omavalitsus on Saaremaa vald (üle 2700 km­2), mis hõlmab tervet Saaremaad. Väikseimaks on Loksa linn (3,8 km­2), mis jäi ühinemisprotsessist puutumata.

Saksa geograaf Walter Christaller töötas välja keskuskohtade teooria, mille kohaselt on keskuskohad ehk suuremad linnad ja asulad ümbritsevatele aladele (tagamaale) teenuste pakkujad. Keskuseid ja tagamaid on uuritud ka Eestis - nimelt oli üks esimesi Christalleri teooria rakendajaid Eesti geograaf Edgar Kant 1930. aastatel. Tänapäeval uurivad Tartu Ülikooli geograafid samuti, milliste kohtade vahel inimesed iga päev tööle/kooli - koju liiguvad ehk millised linnad toimivad kui keskused ning kus on nende tagamaa.

Eestis on kahte liiki kohalikke omavalitsusi - vallad ja linnad. KOV-id korraldavad kohaliku eluolu: tagavad oma elanikele lasteaia- ja koolihariduse, hoolitsevad sotsiaalhoolekande ja kommunaalteenuste eest ning korraldavad kohalikku kultuuri- ja spordielu. Viimaste kohalike omavalitsuste valimiste järel jõustus haldusreform, mis kahandas KOV-ide arvu 213-lt 79-le. Muutuste taga on eelkõige eesmärk muuta KOV-ide töö efektiivsemaks ning inimeste elu paremaks.

Viimasel ajal on palju juttu olnud haldusreformist ning kohalike omavalitsuste (KOV) liitmisest. Milleks meile KOV-id ning kuidas geograafid nendega seotud on?

