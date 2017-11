Veebikaupmehed muudavad liitreaalsuse argielu lahutamatuks osaks

Käimas on kihlvedu nägemistajusse lisatud tehniliste signaalidega laiendatud reaalsuse edu peale. Hääletatakse rahaga. Võitjad saavad lisaks õiguse esindamisele jagada omavahel kopsakad kasumid või siis mitte ja ajaloo kanalisatsiooni kaovad nii arendusse panustatud raha kui ka renomee, teatab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Jutt käib näiteks auto esiklaasile ilmuvast infost, kui sõiduk läheneb teeservas midagi soodsat müüvale objektile. Või siis vaatad veebipoest uusi pükse ega oska ette kujutada, kuidas nad sulle sobiksid. Lahenduseks paned pähe nutikad prillid ja astud peegli ette. Seal näed ise ennast koos võimalike uute säärevarjudega.

Sarnaselt võib tekkida kiusatus osta ära soodne mööblitükk, aga sa ei tea, kas see mahub ja sobib kodusesse keskkonda. Taaskord pakub laiendatud reaalsus võimaluse sättida soovitud ese nutitelefoni fotosilmaga registreeritud kodumiljöösse jne. Nurjatumalt poolt võib sulle müüja luua pildi ilusamast maailmast, kui see tegelikkuses välja kukub. Igal juhul avardub reaalsusese lisatava virtuaalsega inimeste meelt mõjutamise tööriistade valik.

eBay toodete arendamise eest vastutav Steve Yankovich usub, et tulevikus kujuneb taolisest poolvirtuaalsest keskkonnast jaekaubanduse oluline osa. Tõenäoliselt sunnivad seda tegema just kaks suurt veebikaupmeest, eBay ja Amazon. Hoolimata sellest, et Amazon on pärast paljude mördist ja tellistest kaupluste pankrotti ajamist rajamas nüüd ise taolisi päris kaubanduskeskuseid, on mõlema ettevõtte äri kitsaskohaks just kauba tunnetamisega seotud ostudimensioon. Kui tavapoes võib soovitud riideid selga proovida, siis ekraani peal nähtu puhul sõltub tulemus suuresti kliendi fantaasiast. Selle põhjustatud vigade kulu kannab pood, kui kaup tagastatakse.

Kahe suure konkurentsis on eBay hetkel natukene tagapool. Amazon on avardanud aastatega nii toodete valikut kui ka suurendanud tehnoloogilist võimekust ning teenib olulist tulu pilveteenustega. Lisaks uue kauba vahendamisele laiendas Amazon haaret ka kasutatud kauba müüjana, lubades oma süsteemi näiliselt konkureerivat ja samas odavamat kaupa pakkuvad kaupmehed.

Näiteks leiab raamatuhuviline nii Amazoni pakkumise kui ka tihti kümmekond konkureerivat pakkumist teistelt kaupmeestelt, sealhulgas teinekord kordades odavamalt pakkuvate kasutatud raamatute vahendajatelt. Amazoniga on sel teel koopereerunud üle 310 miljoni kaupleja. Umbes pool Amazonist ostetud ehk 132 miljardi dollari vääringus kaupadest pärinevad just taolistelt müüjatelt.

See omakorda tähendab tungimist eBay ärimudelisse kirjutatud turule. Esialgu piisas veebioksjonite pidajale tema enda poolt uue taseme saavutanud inimeste kaubavahetuselt kümnise võtmisega. Kuid nagu igal turul, on lõpuks nii kaupmeeste kui kaostjate kasvul piir ees. eBay kasv hakkas umbes kümne aasta eest pidurduma ja firma arendas jõuliselt nende platvormi kasutavate kauplejate äri edendamist. Peamiselt püüti leida sellise kauba müüjaid, millega Amazon ei tegelenud.

Seega oli vaid aja küsimus, kui kahe suure gorilla huvid põrkuvad. Viide gorilladele pärineb Geoffrey Moore raamatust „Gorilla Game“, mis võrdles suurte IT hiidude käitumist taoliste jõuliste ahvidega, kes tõrjuvad vähemad pärdikud omavahelisest tantsust peamiselt tervislikel põhjustel välja. Keda raamat huvitab, siis Amazonist saab selle kätte nii 12 kui ka 1,29 dollari eest.

Antud juhul võib oodata gorillade konstruktiivset konkureerimist püüdlustega arendada oma müügimeetodeid teisest paremaks. Nüüd siis avardatud reaalsuse valdkonnas. Just siia sobiski eBay toodete direktori Steve Yankovichi värske arvamus koduse ja personaalse reaalsuse avardamisega seotud kaubanduse tulevikust. Oluliseks sammuks taolise tuleviku poole on vastava raudvara arendamine ja lai levik massidesse.

Lisaks visuaalsele kogemusele lisanduvad ostukogemusele küsimustele vastavad ja nõu andvad virtuaalsed assistendid. Näiteks võib taoline assistent avastada, et oled sattunud tavapoodi mõnd asja ostma, kui kuuled viisakat köhatust ja vihjet, et sama kaup on saadaval veebipoest soodushinnaga. Kui soovid, võid seda tavapoes selga proovida ja siis telefoni abil Amazonist või eBayst ära osta. Kaup ootab sind, kui jõuad koju. Seega ei pea sa isegi pakki kandma. Kas oled nõus kihla vedama, et nii ei juhtu?

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates Portaal.