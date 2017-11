Malaariaparasiit sunnib sääske inimesi ründama

Malaariat kandvaid hallasääski tõmbab inimeste poole eriti tugevasti just siis, kui sääskede kehas leidub parajasti just haiguse tekitajaid. See Burkina Faso teadlaste avastus on arvatavasti taas näide sellest, kuidas parasiidid oma peremeesorganismi käitumist mõjutavad.

Amelie Vantaux Bobo-Dioulassos asuvast terviseteaduse uurimisinstituudist ja ta kolleegid seadsid kolmes Burkina Faso külas üles sääselõksud ja uurisid neisse langenud sääskede kõhus sisaldunud verd, et teada saada, millistelt loomadelt sääsed olid verd imenud.

Selgus, et neist sääskedest, kelle kehas oli malaaria plasmoodium parajasti just hästi nakkuvas staadiumis, olid inimese verd imenud 77 protsenti. Vähem nakkavas faasis plasmoodiumiga sääskedest oli inimverd imenud märksa vähem – 64 protsenti. Neist sääskedest, kelle kehas malaariatekitajat ei olnudki, oli inimeselt verd imenud sellest omakorda ainult natuke väiksem osa – 61 protsenti. Niisiis, mida nakatavam sääsk, seda rohkem paistis ta inimesi eelistavat.

See on malaaria plasmoodiumi seisukohalt ka loogiline, sest just inimese organismis saab ta paljuneda ja areneda. Lehma- või lambaorganismi sattudes ootab teda kindel hukk. Kuid et sääse seisukohalt ei ole malaaria plasmoodiumi abistamine eriti oluline, siis peavadki Vantaux ja kolleegid võrgupaigas BiorXiv avaldatud artiklis tõenäoliseks, et plasmoodium oskab mingil moel sääse käitumist suunata.