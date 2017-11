Teadlane teab: geenid ütlevad, millised mikroobid inimeses elavad

Ajakirjanikele meeldib mõelda, et nende töö avaldab ühiskonnale mõju. Viie aasta vältel USA-s tehtud uuring kinnitab, et tegu pole vaid soovmõtlemisega. Juba paar väikese auditooriumiga väljaannet panevad ühismeedia arvamustest kihama. See omakorda tõestab, et iga artikkel võib anda oma panuse ühiskondlikku debatti ja arvamuste kujunemisse.