Geneetiliselt muundatud nahk päästis haruldase haigusega poisi elu

Võiks arvata, et poisid on tähelepanematud, kuid Akadeemiakeses ilmunud õpilasuurimuse tulemused näitavad sootuks muud. Tüdrukud hiilgavad mäluga, kuid poisid pigem tähelepanuga.

De Luca ei söandunud öelda, millal võiks jõuda kirjeldatud eksperimentaalne teraapia argikasutusse, kuid märkis, et tal on parasjagu käimas I ja II faasi geneetiliste ravi haaravad kliinilised katsed.

Nii loodab ta, et töö pakub visandit ka mitmete teiste haiguste raviks mõeldud tüvirakuteraapiate jaoks. Edaspidi peaks tema sõnul keskenduma senisest enam kasvulahuses ja rakukultuurides just nendele rakkudele soodsate kasvutingimuste loomisele.

"Tuleb välja, et imetajate marrasnahka hoiab alal piiratud arv pikaealisi tüvirakke, mis suudavad end põhjalikult uuendada. See oli terve eriala jaoks oluline küsimus," lisas De Luca.

"Üldjoontes on kasutatud tehnika väga sarnane sellele, mida oleme rakendanud varem põletushaavadega patsientide raviks. Võtad koeproovi ja eraldad sellest rakud, millel on potensiaali jaguneda. Erinevalt tavapärasest pead aga neid rakke enne kultuuris kasvatamist geneetiliselt muutma," selgitas De Luca.

"Haige prognoos oli haiglasse sattudes väga kehv, aga ta jäi ellu, lasti haiglast 2016. aasta veebruaris välja ja elab nüüd normaalselt – käib koolis, teeb sporti jne. [...] Tema kõik kliinilised ja bioloogilised näitajad on praegu normis, marrasnahk on stabiilne ja tugev. Ville ei teki üldse ja selle funktsionaalsus on päris hea," sõnas uurimuse üks juhtivautoritest Michele De Luca, Itaalias asuva Modena ja Reggio Emilia ülikooli biokeemiaprofessor.

